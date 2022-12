Schritt für Schritt

Zuerst wird die Steckmasse mit einem Messer zugeschnitten und in Wasser eingeweicht. Diese nicht unter Wasser drücken, sondern nur auf die Wasseroberfläche legen und warten, bis sie untergeht. Die Steckmasse so in der Eistüte platzieren, dass sie oben noch etwa einen Zentimeter herausschaut. Hier werden die Blumen eingesteckt.

Anna Rupp -