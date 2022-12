Schritt für Schritt

Nehmen Sie nun die kleinere Schale und drücken Sie diese mit der geölten Seite in den Beton mittig hinein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Schale nicht auf dem Boden der großen Schale aufliegt und der Abstand zum Rand rundherum gleich breit ist. Sobald Sie mit der Position zufrieden sind, legen Sie Steine in die Schale, um diese so zu beschweren dass Sie an der gewünschten Position bleibt. Anschließend klopfen und rütteln Sie sanft an der Außenseite der großen Schale rundherum damit die Luft…

Lisa Vöhringer -