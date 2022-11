Schritt für Schritt zur Kopfhörertasche

Vorder- und Rückteil an 4 Stellen (oben, unten, rechts und links) markieren: jeweils in der Mitte einmal falten und genau in der Falte mit der Schere ein kleines Dreieck herausschneiden, dasselbe bei dem Mittelteil wiederholen. Vorder- und Rückteil mit Mittelteil an den vier Markierungen zusammentackern (knapp am Rand), so sind vier Punkte fest fixiert, Abstand zum Rand: 1 cm.

Privat - Isabel Colucci