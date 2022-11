Schritt für Schritt zum Möbius-Anschlag

Der Möbiusanschlag wird nun durch das Abstricken der Schlingen zur Runde geschlossen. Die Schenkel der Anschlagschlingen zeigen im Wechsel in unterschiedliche Richtungen. Um dies auszugleichen in der ersten Runde die Maschen unterschiedliche rechts abstricken: Bei „verdreht-liegenden“ Maschen in das hinter der Nadel liegende Maschenteil einstechen, dann bei der nächsten Masche wie gewohnt in das vorne liegende Maschenteil einstechen. Ab der 2. Runde liegen alle Maschen in der gleichen Richtung.

