Schritt für Schritt zu den gehäkelten Weihnachtsplätzchen

Teig: Es wird in Reihen gehäkelt. Am Ende jeder Reihe 1 LM häkeln und die Arbeit wenden. R 1 Es wird in Farbe „hellbraun“ gehäkelt. 2 LM, 1 fM in die 2. LM von der Nadel aus gesehen (= 1) R 2 2 fM in 1 M (= 2) R 3 2 fM in 1 M, 2 x wdh. (= 4) R 4 1 fM in jede M der Vor-R. (= 4) R 5 2 fM in 1 M, 2 fM, 2 fM in 1 M (= 6) R 6 1 fM in jede M der Vor-R. (= 6) R 7 2 fM in 1 M, 4 fM, 2 fM in 1 M (= 8) R 8 1 fM in jede M der Vor-R. (= 8) R 9 2 fM in 1 M, 6 fM, 2 fM in 1 M (= 10) R 10 1 fM in jede M d…

