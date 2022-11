Schritt für Schritt - So reparieren Sie ein Stromkabel

Die äußere Ummantelung des Kabels vorsichtig einschneiden, so dass keiner der Innenleiter beschädigt wird (falls sie zu tief geschnitten haben müssen sie die ganze Leitung ein Stück kürzen und neu beginnen!) Dabei so weit abmanteln, dass die einzelnen Adern später genau bis zu den entsprechenden Klemmen reichen. Durch Umbiegen ringsherum platzt die Ummantelung dann so weit auf dass man sie abziehen kann.

Privat - Andreas Frisch