Schritt für Schritt den Wasserkocher reparieren

Die drei Kontakte in der gleichen Reihenfolge wie ursprünglich anschließen, der gelb-grüne Schutzleiter muss zwingend an den richtigen Kontakt angeschlossen werden, sonst liegt ggf. lebensgefährliche Netzspannung am Gehäuse des Wasserkochers an! Die anderen beiden Kontakte (blau und braun) können untereinander vertauscht werden.

Privat - Andreas Frisch