Schritt für Schritt

Am oberen Rand der Taschen ist es wichtig, die Knöpfe so zu wählen, dass das passende Gegenstück jeweils am Gurt angebracht wird. So kann man die Taschen bei Bedarf auch abnehmen. Bei allen anderen Nietknöpfen, die nur zur Verbindung dienen, ist dies egal.Aus einem ausreichend langen Stück der Tischdecke einen Gurt formen und ebenfalls mit Nieten fixieren. Dabei an beiden Enden einen Teil der Steckschnalle einfädeln. Taschen anheften, fertig.

Martina Lammel -