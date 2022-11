Schritt für Schritt

Pro Blüte vier Lagen Krepppapier gleichzeitig zuschneiden, die Länge beträgt 25 cm, die Breite etwa 6 cm. Je nach gewünschter Blütengröße kann das Maß auch variieren. Die Riffelung des Krepps verläuft in Längsrichtung.Alle vier Lagen auf die Hälfte der Länge falten und die Ecken mit der Schere abrunden. Dann jedes der vier Blütenteile am Ansatz, wo sich der Knick befindet, zusammenraffen und alle vier Stücke ineinander stecken. Den Ansatz mit Draht fest abbinden, dabei die Drahtenden so lang la…

Martina Lammel -