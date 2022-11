Schlüsselbrett mit Magneten

per Mail teilen

Der Materialaufwand ist gering, die Schrankmagnete sind günstig, stark und leicht zu beschaffen. Ein altes Tablett wird verwendet, man kann auch ein Brett verwenden.

Material:

1 altes Tablett

Schranktürenmagnete

Holzschrauben

Dekor- oder Maurerschnur

Farbe nach Wunsch

Schrauber

Bohrer

Pinsel

So geht’s:

1. Am unteren Ende des Tabletts beidseitig eine Lochreihe einbohren.

2. Holzoberfläche der Innenseite in Wunschfarbe streichen und trocknen lassen.

3. Schrankmagnete in einer Reihung anbringen. Magnete in Strängen oder als durchgängige Leiste an der Unterseite des Schlüsselbretts anbringen.

4. Schnur durch die Lochreihe ziehen. Die Enden auf der Rückseite des Tabletts mit festtackern, alternativ knoten. Aufhängung anbringen