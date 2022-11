per Mail teilen

Batik ist eine Technik die immer wieder gerne verwendet wird. Martina Lammel zeigt, wie Sie damit eine tolle Picknickdecke gestalten können.

Material

1 Bettlaken, weiß

Färbemittel, türkis

Textilfarbspray, dunkelblau

Textilfarbe, deckend, weiß

Bindfaden

Spülschwamm

Schere

Klebstoff

außerdem: Holzklötzchen oder Pappe

Waschmaschine oder Färbegefäß

So geht’s:

Tipp: Soll das Tuch in der Waschmaschine gefärbt werden, empfiehlt es sich, zum Abbinden Kabelbinder zu verwenden, da Schnüre sich durch die Bewegungen in der Trommel lösen können. Zum Färben in einem Gefäß sind Schnüre ausreichend.

Privat - Martina Lammel

1. Für den Kreis-Effekt den Stoff zu Zipfeln formen und fest abbinden. Für bordürenähnliche Streifen den Stoff stellenweise zusammenraffen und dann fest abbinden.

2. Nach dem Färben (bitte Anleitung auf der Packung beachten!) die Abbindungen lösen und weitere Effekte mit dem Textil-Farbspray gestalten. Auch hierfür den Stoff zwirbeln und formen, dann mit Farbe ansprühen. Der Stoff kann hierfür trocken oder feucht sein. Sehr nasser Stoff sorgt für Verläufe, die auch sehr schön sein können. Bitte beachten, dass die Farbe durchdringen kann, weshalb bei diesem Arbeitsschritt für ausreichend Unterlage gesorgt sein sollte.

3. Zum Schluss die Fische aus dem Spültuch ausschneiden und auf Klötzchen oder Pappe kleben. Weiße Farbe auftragen und Fischschwärme drucken.