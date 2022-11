Pflege von Gartenmöbeln

per Mail teilen

Gartenmöbel sind der Witterung ausgesetzt und brauchen deswegen ab und zu eine Überholung. Andreas Frisch zeigt wie's geht!

Eiserne Möbel sind anfällig für Rost. Bevor die verrosteten Stellen neu lackiert werden können, müssen sie sorgfältig vom Rost befreit werden, weil dieser sonst aus der Tiefe weiter das Metall zerfrisst. Bei glatten Oberflächen funktioniert dies am besten mit mechanischen Methoden, also z.B. Abschleifen mit Sandpapier. Bei strukturierten Oberflächen mit kleinen Ritzen kann man stattdessen auch einen chemischen Rostumwandler benutzen, der den Rost in graue Eisenverbindungen umwandelt, das dann überstrichen werden können. Bei kleinteiligen Reparaturen von farbigen Oberflächen kann man hierfür normalen Nagellack benutzen!

Unbehandelte Eisenoberflächen können mit einem Klarlack-Spray unter Beachtung der Schutzhinweise auf der Dose wetterfest lackiert werden.

Wenn Holzmöbel wackelig werden, so sind meistens Verstrebungen aus dem Leim gegangen. Die Schnellmethode ist, die Verbindungen zu verschrauben. Dazu müssen rostfreie Schrauben aus Edelstahl mit Teilgewinde benutzt werden. Wenn man es richtig ordentlich machen möchte, so muss die Verbindung komplett gelöst und neu verleimt werden.

Allgemein gesprochen kann man an Holzmöbeln problemloser selbst Reparaturen vornehmen, Kunststoffmöbel sind im Normalfall irreparabel und müssen z.B. bei Brüchen weggeworfen werden. Auf eine spezielle Oberflächenbehandlung kann bei hochwertigen Hölzern wie z.B. Teak oder Douglasie sogar ganz verzichtet werden, die Hölzer vergrauen und bleiben durch die enthaltenen Gerbstoffe witterungsbeständig. Durch Streichen kann hier sogar teilweise im Gegenteil bewirkt werden, dass Wasser durch Lackschäden unter die Oberfläche gelangt und die Möbel dadurch verfaulen.

