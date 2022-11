Papierstrukturen im Rahmen

per Mail teilen

Wenig Material, große Wirkung: Martina Lammel zeigt eine Idee für alle, die gerne mit Papier und Strukturen experimentieren.

Material:

Papier im Wunschton

Altpapier zum Ausprobieren

Rahmen mit oder ohne Passepartout

Klebestift, Bleistift, Schere

So geht’s:

Das Altpapier dient zum Ausprobieren der Faltung. Die entstehenden Muster können zufällig oder geplant sein. Je dicker das Papier, desto weniger Falze (Knicke) sind möglich.

Beispiel Streifenmuster:

Martina Lammel -

Pergamentpapier in Türkis zick-zack-artig falten und am Ende wieder ein Stück weit öffnen. Um gerade Ränder zu bekommen, die Rückwand des Rahmens locker auflegen und den Schnitt an den erhabenen Stellen markieren. Dann den Rand glatt abschneiden und den Ausschnitt auf einem Blatt im Rahmen festkleben.

Fischgrätmuster:

Martina Lammel -

Ein DIN A4 Bogen wie einen Brief zweimal quer falzen, sodass ein dreilagiges Drittelblatt entsteht. Dieses dann zur Ziehharmonika falten und am Ende wieder öffnen. Auf der Rückseite des Passepartouts ankleben und den Rahmen aufsetzen.

Tipp: Diese Art von Strukturbild wirkt schöner, wenn man auf das Glas des Rahmens verzichtet.