Osterstrauß

Runde Sträuße, klar, die kennen wir. Unsere Floristin Leoni Gehr zeigt eine fröhlich-bunte Variante passend zu Ostern!

Material

Trockene Gräser aus der Natur oder dem Garten

Metallring

Wickeldraht

Floristendraht

Holzstäbchen

2-5 Ranunkeln

5 Frühlingszwiebeln

optional 5 Federn

So geht's:

1. Drahtring in Ostereiform biegen.

2. Drahtosterei mit gesammelten Gräsern und mit dem Wickeldraht umwickeln.

3. Ostereigerüst mit drei Floristendrähten andrahten. Sie dienen als Halterung für das Straußgerüst.

4. Kleine Büschel aus Grün und lockere Grasbüschel formen und mit Floristendraht andrahten (3-5 Stück).

5. Frühlingszwiebeln auf die Holzspieße spießen.

6. Osterei-Gerüst mit den Gras- und Grün-Büscheln füllen. Sie bilden das Untergerüst des Straußes.

7. Die Basis mit zwei bis drei Frühlingszwiebeln füllen.

8. 3-5 Ranunkeln in dem Nest verteilen - am Besten ein große Ranunkel in der Mitte - sie bildet einen Fixpunkt für das Auge.

9. Strauß zusammenbinden und den Draht kurz mit einer Drahtschere abzwicken. Die Stiele der Ranunkeln mit einem Messer schräg anschneiden.

10. Federn auf den Wickeldraht auffädeln und kleine Lücken füllen. Die Federn dürfen gerne über dem Strauß tanzen

E Voilà - fertig ist ein haltbarer Osterschmuck aus der Natur.