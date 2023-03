Osternestchen aus Konservendose

Dosen ein zweites, und vor allem viel schöneres Leben einhauchen, das ist die Idee von Kreativ-Bloggerin Lisa Vöhringer. Mit Blümchen oder Häschen, ein tolles Mitbringsel!

Material:

Papierklebeband

Backpapier

Schere und Stift

Kleine Zange

Leere Dose und Kreidefarbe

OPTIONAL: Motiv Stanzer, Zickzackschere, Stempel

So geht´s:

1. Nehmen Sie eine leere, gereinigte Konservendose und entfernen Sie die Papierummantelung. Prüfen Sie anschließend die Dosenöffnung auf scharfe Stellen. Dosen die mit einer Ringlasche geöffnet wurden haben i.d.R. einen kleinen Innenring der scharfkantig ist. Biegen Sie diesen mit einer kleinen Zange nach innen an die Dosenwand.

2. Bemalen Sie anschließend die Dose von außen mit Kreidefarbe und lassen Sie die Farbe gut durchtrocknen. In der Zwischenzeit können Sie die Aufkleber anfertigen.

3. Für das Anfertigen von Aufklebern aus Klebeband und Backpapier habe ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten vorbereitet, je nachdem welche Hilfsmittel Sie Zuhause zur Verfügung haben, können Sie die für Sie passende Methode auswählen:

Variante 1: mit Stift und Schere

Privat - Lisa Vöhringer





Schneiden Sie ein Stück Klebeband (Papierklebeband oder anderes breites und gefärbtes Klebeband) von der Rolle und auf ein Stück Backpapier. So erhalten Sie eine gerade Fläche (während die Klebefunktion erhalten bleibt) und können nun Ihre Motive für die Aufkleber aufzeichnen und anschließend ausschneiden.

Variante 2: mit einem Motiv Stanzer

Privat - Lisa Vöhringer





Kleben Sie auch hier einen Streifen Klebeband auf ein Backpapier und stanzen Sie dann Ihre Motive mit einem Motiv Stanzer aus. Achten Sie hierbei darauf Papierklebeband zu verwenden (alternativ eignen sich auf Papierklebeetiketten). Dickeres Klebeband ist jedoch für Motiv Stanzen nicht geeignet - blockiert die Stanze.

Variante 3: mit Stempel und Schere

Privat - Lisa Vöhringer



Auf Papierklebeband können Sie auch mit dem Stempel schöne Motive aufbringen. Lassen Sie diese aber besonders lange trocknen. Anschließend können Sie die Motive ausschneiden oder austanzen.

Variante 4: mit Zickzackschere und Locher

Privat - Lisa Vöhringer



Tolle Motive – z.B. Ostereier können Sie auch mit Schere und Locher gestalten. Mit dem Locher können Sie dem ausgeschnittenen Ei Punkte verpassen (aufmalen wäre auch eine Möglichkeit) oder Sie schneiden das Ei mit der Zickzackschere in mehrere Teile. So können Sie das Ei mit Zickzacklinie oder als geschlüpftes Ei einfach umsetzen.

Variante 5: mit dem Schneideplotter

Privat - Lisa Vöhringer



Wenn Sie einen Schneideplotter besitzen können Sie auch diesen benutzen und entweder mit Vinylfolie oder Klebeband arbeiten. Beim Klebeband auch wieder Backpapier unterlegen damit Sie eine Trägerschicht haben. Der Schneideplotter eignet sich besonders gut für mehrteilige Motive wie z.B. den gestreiften Hase.

4. Mehrteilige Aufkleber (hier am Beispiel Ei gezeigt) lösen Sie am einfachsten mit einem Stück transparentem Klebeband vom Backpapier ab. Gut über das Motiv rubbeln, bis es sich löst und dann auf die gewünschte Stelle aufkleben und auch wieder andrücken und rubbeln bis es sich löst. So können Sie das Motiv auf einmal aufbringen. Passen Sie auf, dass das Klebeband nicht an der Farbe oder bei Papieranhängern am Papier haften bleibt und dieses mit ablöst.

Motive aus einem Stück wie der Hase oder die Hasenohren können Sie an einer Ecke vom Backpapier lösen und direkt aufkleben.

5. Nun können Sie die Dose noch mit etwas Papierband und einem hübschen Anhänger verzieren und anschließend bepflanzen oder als Osternest befüllen.

TIPP: Die Aufkleber eigenen sich darüber hinaus auch wunderbar zum dekorieren und gestalten von Geschenkanhängern und Grußkarten oder zum Verzieren von Fenstern oder anderen Glasobjekten wie Vasen, Windlichtern, Kerzen im Glas etc.

Noch mehr Ideen von Lisa Vöhringer finden Sie unter

www.print-craft-love.de