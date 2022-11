Mini-Traumstrand

per Mail teilen

Für viele fällt der Urlaub in diesem Jahr aus. Martina Lammel zeigt, wie Sie sich den Strand ganz leicht nach Hause holen können.

Material

Kleine Kiste oder Karton mit Klappdeckel, Alternativ: Deko- oder Einmachglas

Buntes Papier

Sand

Stoffrest

Bastelklebstoff

Schere, Bleistift

optional: Bindfaden und Hölzchen

So geht’s:

Privat - Martina Lammel

1. Um der Klappschachtel einen schönen Hintergrund zu verleihen, diese auf der Innenseite mit blauem Papier bekleben.

2. Für eine Palme zunächst grünes Papier so oft falten, dass sich 8 Lagen ergeben. Der mandelförmige Umriss eines Blattes wird mit dem Bleistift vorgezeichnet und mit der Schere ausgeschnitten. Die Größe der Palmenblätter hängt vom Format des Gefäßes oder der Schachtel ab.

Privat - Martina Lammel

Alle Lagen fest aufeinander drücken und federförmig von beiden Seiten einschneiden. Sollten sich die Lagen dabei etwas verschieben und das eine oder andere Stück herausfallen, unterstützt dies die natürliche Optik durch etwas Unregelmäßigkeit. Dann die Blätter am unteren Ende leicht einknicken und mit einem Tropfen Klebstoff zu einem Bündel zusammen fügen und zum Trocknen zur Seite legen.

Für den Stamm ein Stück braunes Papier einrollen und mit Klebstoff fixieren. Das entstandene Röhrchen am oberen Ende von beiden Seiten her einschneiden, hier wird das Blätterbündel eingeschoben und mit Klebstoff fixiert.

Privat - Martina Lammel

3. Ein Stück Stoff als Liegetuch oder mit Hölzchen und Bindfaden zu einer Hängematte zusammengefügt herstellen und nach Lust und Laune Wellen, Möwen oder Segelschiffe zuschneiden und den Traumstrand damit ausschmücken.

Eine Idee von Martina Lammel