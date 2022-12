Was gibt es Schöneres als an einem grauen Herbsttag an einer hübschen Kaffeetafel mit Freunden zu sitzen und Süßes zu schlemmen? Wir liefern den entsprechenden Tischschmuck und der Tag kann kommen!

Sendung am Mo. , 4.11.2019 12:15 Uhr, ARD-Buffet, Das Erste