Möbius-Schal

Loopschals sind der absolute Renner und Loops in Möbius-Technik schmiegen sich besonders schön um den Hals. Strickdesignerin Tanja Steinbach zeigt den speziellen Möbius-Maschenanschlag und wie daraus ein toller Loopschal wird.

Größe

Umfang etwa 70 cm, Höhe etwa 28-30 cm

Material

Das Modell wird mit 2 unterschiedlichen Garnen gestrickt, das Hauptgarn (= Garn 1) ist ein dickeres Dochtgarn mit bunten Flammen (50% Schurwolle, 50% Polyacryl mit 105 m Lauflänge auf 50g) zusätzlich wird ein dünnes Mohairgarn (= Garn 2, 70% Mohair, 30% Seide mit 210 m Lauflänge auf 25g) benötigt. Vom Hauptgarn (= Garn 1) werden 100g für einen Loop benötigt, von dem dünnen Mohairgarn reichen 25g aus

(50% Schurwolle, 50% Polyacryl mit 105 m Lauflänge auf 50g) zusätzlich wird ein (= Garn 2, 70% Mohair, 30% Seide mit 210 m Lauflänge auf 25g) benötigt. Vom Hauptgarn (= Garn 1) werden 100g für einen Loop benötigt, von dem dünnen Mohairgarn reichen 25g aus 1 Rundstricknadel in 6 mm, 120 cm lang

2 etwas dünnere Nadelspielnadeln, 5mm

1 Maschenmarkierer

Maschenprobe

mit Nadelstärke 6 mm entsprechen 12 Maschen x 20 Runden (gedehnt) = 10 cm x 10 cm im Grundmuster

Anleitung

Nach der Anleitung für den Möbiusanschlag mit dem Hauptgarn (=Garn 1) 88 Maschen anschlagen und zur Runde schließen.

Nun mit Garn 1 die 1. Doppelrunde stricken, alle 176 Maschen der Doppelrunde rechts stricken, dabei auf die Maschenneigung achten

Hinweis: Wenn in der ersten Runde die erste Hälfte der Maschen gestrickt sind (der Maschenmarkierer ist wieder erreicht. Diese befindet sich auf dem Seil unterhalb der gestrickten Masche) wird einfach weitergestrickt. Das Gestrick dreht sich etwas und die Rückseite der Maschen der ersten Hälfte wird sichtbar – das ist jedoch für diese Technik üblich.

2.-5. Doppelrunde mit Garn 1 stricken: alle 176 Maschen rechts stricken

Privat - Olaf Szczepaniak

Bitte nach jedem Farbwechsel den Faden abtrennen und den Faden mit einstricken oder später vernähen – nicht mit Spannfäden arbeiten.

6.-10. Doppelrunde mit dem feinen Mohairgarn (= Garn 2) stricken: alle 176 Maschen links stricken

*11.-15. Doppelrunde mit Garn 1 stricken: alle 176 Maschen rechts stricken

16.-20. Doppelrunde mit dem feinen Mohairgarn (= Garn 2) stricken: alle 176 Maschen links stricken

ab * noch 2x wiederholen. Zur Kontrolle: es sind jetzt jeweils 4 Streifen in dem feinen Mohairgarn gestrickt.

Die nächsten 4 Doppelrunden mit Garn 1 über alle Maschen im Bündchenmuster, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel stricken.

Anschließend mit dem feinen Mohairgarn (Garn 2) weiterarbeiten. Zum Abschluß über 1 Runde alle Maschen rechts stricken, dann die Maschen mit einem Kordelrand abketten.

Dafür am Rundenbeginn auf eine dünnere Nadelspielnadel 3 Maschen aufstricken, dann mit der 2. Nadelspielnadel * 2 Maschen rechts stricken, anschließend 2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken, dabei ist die letzte Masche eine Masche des Loops! Nun die Nadelspielnadel nicht wenden, sondern die Nadel soweit durch die 3 Maschen zurückschieben, dass am rechten Ende der Nadel wieder weiter gestrickt werden kann. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen bis alle Maschen des Loops verarbeitet sind. Dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, so das eine runde Kante entsteht. Am Ende die Maschen des Kordelrands abketten, Faden abschneiden durch die letzte Masche ziehen und mit dem Kordelrandanschlag zur Runde zusammennähen. Alle Fäden vernähen