Materialvariante aus einfachem Baumwollgarn

Wer einfaches Baumwollgarn verwenden möchte, sollte sich an diese Anleitung halten!

Material

50g Baumwollgarn (100% Baumwolle mit einer Lauflänge von ca. 125 m/50 g) in Azalee. Für eine Windlichthülle werden etwa 22-23g Garn benötigt.Die Originalmodelle wurden aus "Cotone" von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ sind beispielsweise auch die Garne "Catania" von Schachenmayr oder "Capri" von Katia Yarns verwendbar.

1 Häkelnadel Nr. 3-3,5mm

Schere & Vernähnadel

Maschenprobe

1 Mustersatz des Lochmusters (Häkelschrift A) über 12 Maschen entspricht etwa 5 cm (leicht gedehnt gemessen), 6 Runden ca. 7,5 cm.

Im Prinzip nach der Anleitung für das feine, umwickelte Baumwollmischgarn arbeiten, einige Maschen und Rundenzahlen weichen dabei ab. Also bitte zuerst die komplette Anleitung für das feine umwickelte Baumwollmischgarn lesen und dann die Maschen- und Rundenzahlen wie folgt abwandeln:

Privat - Olaf Szczepaniak

Boden mit unterem Rand

1. bis 4. Runde: Wie in der Anleitung beschrieben, arbeiten = 56 Stäbchen nach der 4. Runde.

5. Runde: In jedes Stäbchen der Vorrunde 1 feste Masche häkeln, dabei 4x jede 14. Masche verdoppeln = 60 feste Maschen.

6. Runde: In jede Masche der Vorrunde 1 feste Masche häkeln, dabei in die hinteren Abmaschglieder einstechen. Anschließend den Mittelteil arbeiten

Mittelteil mit Lochmuster

Nach Häkelschrift A in Runden arbeiten.

Die 1. Runde 1x häkeln, dann die 2. und 3. Runde fortlaufend, = insgesamt 3x wiederholen. Nach insgesamt 7 Musterrunden einmal Runde B (= Begradigungs-Runde) anfügen.

Für den oberen Abschluss noch 4 Runden arbeiten.

Oberer Abschlussrand

Wie in der Anleitung beschrieben ausführen, dabei Runde c nach Häkelschrift C arbeiten.

Fransenbündel

Siehe Anleitung, für die Fransen jedoch nur 12 Luftmaschen anschlagen.

Fertigstellung

Siehe Anleitung, jedoch für ca. 42 cm lange Luftmaschenschnüre nur 100 Luftmaschen häkeln (= später zur Hälfte gelegt ca. 21 cm Schnurlänge).