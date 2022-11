Maschen für die 1 Runde

Dann für die letzte waagerechte Stäbchengruppe 3 Ersatz-Luftmaschen und 2 halb abgemaschte Stäbchen in die 1. der 3 Ersatz-Luftmaschen arbeiten, die 3 Schlingen zusammen abmaschen. Die Runde mit einer Kettmasche in die Blütenmitte am Runden-Anfang schließen.

