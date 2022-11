Makramee-Schlüsselanhänger

per Mail teilen

Es ist nie zu spät für die tollen Knoten! Kreativ-Bloggerin Judith Jelena Paus hat ein einfaches Einsteiger-Projekt am Start, mit dem Schlüssel bestimmt nie wieder vergessen werden.

Material

Makrameegarn, gefochten 4 mm

Karabiner

Maßband

Klebeband

Schere

Zuschnitt Makramee-Stränge

2 x 1,1 m

2 x 2,5 m

So geht's

Privat - Judith Jelena Paus

1. Befestige deinen Karabiner mit dem Klebeband auf deiner Arbeitsfläche.

2. Lege einen der 1,1 m langen Stränge in der Mitte zusammen und befestige diesen mit dem Ankerknoten am Karabiner.

3. Lege die beiden 2,5 m langen Stränge so zusammen, dass eine Seite 55 cm lang und die andere 1,95 m lang ist. Befestige einen der Stränge auf der linken Seite mit dem Ankerknoten am Karabiner, den anderen Strang auf der rechten Seite. Wichtig hierbei ist, dass sich die kurzen Stränge in der Mitte befinden. (Lang, kurz, kurz, kurz, kurz, lang)

4. Lass einen Abstand von 3 cm und knüpfe anschließend Kreuzknoten untereinander. Dabei fungieren die langen Fäden außen als Arbeitsfäden und die Kurzen in der Mitte als Trägerfäden. Die Kreuzknotenkette sollte ca. 30 - 35 cm lang sein.

5. Führe die restlichen Stränge zu dem Abstand, den du Anfangs unter dem Karabiner gelassen hast. Befestige alle Stränge mit dem zweiten 1,1 m langem Strang mit dem Wickelknoten. Schneide die überstehenden Fäden ab.