Magnolien aus Papier

Ob als Tischdeko zum Fest oder einfach als Freudenspender auf dem Fensterbrett, die Magnolie ist frühlingshaft und lässt sich mit jeder Art von Dekoration kombinieren.

Material:

Floristenkrepp in Weiß

alternativ Beige oder Rosa

Naturäste

Wickeldraht

Aquarellkreide in Rosa oder Rot

Schere

Pinsel

Zange

So geht’s:

Pro Blüte vier Lagen Krepppapier gleichzeitig zuschneiden, die Länge beträgt 25 cm, die Breite etwa 6 cm. Je nach gewünschter Blütengröße kann das Maß auch variieren. Die Riffelung des Krepps verläuft in Längsrichtung.

Alle vier Lagen auf die Hälfte der Länge falten und die Ecken mit der Schere abrunden. Dann jedes der vier Blütenteile am Ansatz, wo sich der Knick befindet, zusammenraffen und alle vier Stücke ineinander stecken. Den Ansatz mit Draht fest abbinden, dabei die Drahtenden so lang lassen, dass sie die spätere Fixierung am Ast ermöglichen.

Jetzt jedes der acht Blütenblätter bauchig formen, indem die Mitte stark ausgedehnt wird. Dabei die Blüten in eine formschöne Haltung biegen.

Etwas Aquarellkreide mit Wasser lösen und mit dem Pinsel vom Blütenansatz nach oben auslaufend auftragen. Nach dem Trocknen am Ast andrahten.