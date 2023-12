Lässiges Sommershirt stricken

per Mail teilen

Stricken ist beliebt und für den Sommer eignet sich dieses lässige Shirt ganz besonders. Der luftig weite Schnitt wird in einem Stück, ganz ohne Naht, gestrickt. Tanja Steinbach zeigt wie's geht!

Größe 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50).

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Gedankenstriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

Gr. 36/38 ist passend für einen Brustumfang von etwa 86-93cm, 40/42 entsprechend für 94-101 cm, 44/46 für 102-113 und 48/50 für 114-120 cm

Hinweis: Das Model ist sehr lässig und weit geschnitten

Material:

Es wird ein dünnes, sommerliches Garn in 2 unterschiedlichen Farben benötigt. Für das gezeigte Modell wurde Per Fortuna (74% Baumwolle, 26% recyceltes Polyamid, Lauflänge = 190 m/50 g) von Lana Grossa verwendet:

150 (150 – 150 – 200) g Orange (Fb 11), = Farbe 1 und

Orange (Fb 11), 150-200 (200 – 200 – 250) g Graurosa (Fb 06), = Farbe 2 Alternativ können Sie beispielsweise auch „Spirit“ von Scheepjes, „Cashmere Cotton“ von Lang Yarns oder auch „Concept Ultrasoft“ von Katia verwenden. Diese Garne haben eine ähnliche Lauflänge, jedoch eine andere Garnzusammensetzung. Achten Sie vor allem darauf, dass Sie ein feines, weiches Garn wählen, so dass die lockere Schnittform gut zur Geltung kommt und bitte beachten Sie, dass sich bei anderen Lauflängen der Garnverbrauch und auch die Maschenprobe verändern kann und passen Sie die Angaben ggf. entsprechend an!

50-60 cm lange Rundstricknadel in Stärke 4 mm

80-100 cm lange Rundstricknadel in Stärke 4 mm

evtl. ein Nadelspiel oder 40cm kurze Rundstricknadel in Stärke 4 mm für die Ärmel

Nadelseil / Faden / Hilfsnadel zum Stilllegen der Maschen

9 Maschenmarkierer (MM)

Mein Tipp: unterschiedliche Maschenmarkierer (MM) verwenden: 1 x für den Rundenbeginn, 4 x MM Ärmel, 4x MM Vorder- und Rückenteil

Maschenprobe:

Mit Nadelstärke 4mm bei glatt rechts entsprechen 22 Maschen und 30 Runden = 10 x 10 cm

Die Grundanleitungen

Grundmuster

Bündchenmuster: In Runden 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel.

Glatt rechts: In Runden nur rechte Masche stricken.

Abkürzungen

MM = Maschenmarkierer

1 Masche verdoppeln: wie zum rechts stricken in die Masche einstechen und den Faden holen. Die Masche noch nicht mit der linken Nadel gleiten lassen. Erneut in dieselbe Masche einstechen, aber jedoch in das hintere Maschenglied (=verschränkt) und rechts abstricken. Die Masche von der Nadel gleiten lassen, = 2 Maschen.

1 Masche verdreifachen: wie zum rechts stricken vorne in die Masche einstechen, den Faden holen, aber die Masche noch nicht von der linken Nadel gleiten lassen. Noch einmal in den hinteren Teil der Masche einstechen und den Faden holen (=verschränkt), wieder nicht von der Nadel gleiten lassen. Erneut wie zum rechts stricken einstechen und rechts stricken. Die Masche von der linke Nadel gleiten lassen, = 3 Maschen.

Anleitung

Die Angaben für Größe 36/38 stehen vor der Klammer, die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern nacheinander, jeweils getrennt durch Gedankenstriche. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.

Das Shirt wird von oben nach unten in Runden gestrickt.

Für den Rollrand 106 (108 – 114 – 116) Maschen in Orange (Fb 11), = Farbe 1 mit der

50-60cm kurzen Rundstricknadel anschlagen, die Masche zur Runde schließen. Rundenbeginn mit einem Maschenmarkierer kennzeichnen, der Rundenbeginn liegt in der Mitte der hinteren linken Raglanschräge.

3 cm glatt rechts stricken. Nun die Raglanzunahmen mit Maschenmarkierern (MM) kennzeichnen:

Mein Tipp: Da für Vorder- und Rückenteil in jeder 2. Runde vor bzw nach den entsprechenden Maschenmarkieren 2 Maschen und am Ärmel nur 1 Masche zugenommen werden, die Zunahme-Punkte mit unterschiedlichen Maschenmarkieren kennzeichnen!

1 Masche rechts, MM Ärmel einsetzen, 16 (16 – 18 – 18) Maschen rechts (= 1. Ärmel), MM Ärmel einsetzen, 2 Maschen rechts, MM VT einsetzen, 33 (34 – 35 – 36) Maschen rechts (= Vorderteil), MM VT einsetzen, 2 Maschen rechts, MM Ärmel einsetzen, 16 (16 – 18 – 18) Maschen rechts (= 2. Ärmel), MM Ärmel einsetzen, 2 Maschen rechts, MM RT einsetzen, 33 (34 – 35 – 36) Maschen rechts (= Rückenteil) MM RT einsetzen, 1 Masche rechts, MM Runden-Beginn

Hinweis die beiden rechten Maschen zwischen den unterschiedlichen Maschenmarkierern sind jeweils 2 Raglanmaschen, die Runde beginnt in der Mitte von 2 Raglanmaschen.

Zunahme-Runden für die Raglanschräge:

1. Runde (mit Zunahmen, Zunahmen sind kursiv geschrieben):

1 Maschen rechts, MM Ärmel abheben, 1 Masche verdoppeln, alle Maschen rechts bis 1 Masche vor den nächsten MM Ärmel, = 14 (14 – 16 – 16) Maschen in der 1. Runden, 1 Masche verdoppeln, MM Ärmelabheben,

2 Maschen rechts, MM VT abheben, 1 Masche verdreifachen, alle Maschen rechts bis 1 Masche vor MM VT, = 31 (32 – 33 – 34) Maschen rechts (= Vorderteil), in der 1. Runden, 1 Masche verdreifachen, MM VT abheben,

2 Maschen rechts, MM Ärmel abheben, 1 Masche verdoppeln alle Maschen rechts bis 1 Masche vor den nächsten MM Ärmel, = 14 (14 – 16 – 16) Maschen in der 1. Runden, 1 Masche verdoppeln, MM Ärmelabheben,

2 Maschen rechts, MM RT abheben, 1 Masche verdreifachen, alle Maschen rechts bis 1 Masche vor MM RT, = 31 (32 – 33 – 34) Maschen rechts (= Rückenteil), in der 1. Runden, 1 Masche verdreifachen, MM RT abheben, 1 Masche rechts, MM RD Beginn abheben.

Zur Kontrolle: Es werden 12 Maschen zugenommen

2. Runde (ohne Zunahmen): alle Maschen rechts stricken, alle MM abheben.

Die 1. + 2. Runde 26x (28x – 30x – 32x) wiederholen, dabei die Zunahmen wie beschrieben arbeiten, = 418 (444 – 474 – 500 Maschen) nach der letzten Zunahmerunde. Wenn die Nadellänge für die Anzahl der Maschen nicht mehr ausreicht, auf die 80-100cm lange Rundstricknadel wechseln.

Gleichzeitig in 7 cm Gesamthöhe mit der Streifenfolge beginnen:

Tipp: den Farbwechsel in eine 2. Runde, ohne Zunahmen legen!

Streifenfolge:

Über 112 Runden, = ca. 40 cm wie folgt stricken:

2 Runden Graurosa/Farbe 2,

14 Runden Orange/Farbe 1,

4 Runden Graurosa/Farbe 2,

12 Runden Orange/Farbe 1,

6 Runden Graurosa/Farbe 2,

10 Runden Orange/Farbe 1,

8 Runden Graurosa/Farbe 2,

8 Runden Orange/Farbe 1,

10 Runden Graurosa/Farbe 2,

6 Runden Orange/Farbe 1,

12 Runden Graurosa/Farbe 2,

4 Runden Orange/Farbe 1,

14 Runden Graurosa/Farbe 2,

2 Runden Orange/Farbe 1.

Sind alle Zunahmen gearbeitet, = 418 (444 – 474 – 500 Maschen) nach der letzten Zunahmerunde erreicht, noch 1 Runde rechte Maschen ohne Zunahmen stricken, dann die Arbeit aufteilen, jeweils mittig der beiden Raglanmaschen zwischen 2 MM teilen, so ergibt sich folgende Mascheneinteilung:

Vorder- und Rückenteil je 139 (148 – 157 – 166) Maschen, Ärmel je 70 (74 – 80 – 84) Maschen. Die Maschen für die Ärmel auf 2 Hilfsnadeln /Nadelseilen stilllegen.

Vorder- und Rückenteil: Die Maschen in Arbeit nehmen und unter den Armen an beiden Seiten je 16 (16 – 18 – 20) Maschen dazu neu anschlagen, = 310 (328 – 350 – 372) Maschen. Den Rundenbeginn kennzeichnen, dieser setzt sich aus der Mitte einer Raglanschräge einfach fort.

Über diese Maschen weiterhin in Runden nach der Streifenfolge stricken. Ist die Streifenfolge nach 112 Runden beendet, das Strickteil in Graurosa (Fb 6) / Farbe 2 weiterarbeiten.

In 50 (51,5 – 53 – 54,5) cm Gesamthöhe noch 3 cm im Bündchenmuster in Graurosa (Fb 6) / Farbe 2 stricken, dann die Masche locker abketten wie sie erscheinen.

Ärmel: Mit dem Nadelspiel oder der kurzen Rundstricknadel die stillgelegten 70 (74 – 80 – 84) Ärmel-Maschen wieder aufnehmen und unter den Armen aus den angeschlagenen Masche 16 (16 – 18 – 20) Maschen auffassen bzw. herausstricken = 86 (90 – 98 – 104) Maschen. Über diese Maschen weiterhin in Runden nach der Streifenfolge stricken. Rundenbeginn kennzeichnen, dieser sollte unter dem Arm liegen

In 33 (34,5 – 36 – 37,5) cm Gesamthöhe noch 3 cm im Bündchenmuster in Orange (Fb 11),

= Farbe 1 bzw in der letzten Farbe stricken, dann die Maschen locker abketten wie sie erscheinen. Den 2. Ärmel ebenso arbeiten.

Ausarbeitung: Alle Fäden vernähen, das Modell waschen, spannen und trocknen lassen.