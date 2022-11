Fliegende Schmetterlinge aus Büromaterialien

Wo gehen Pariser hin, wenn sie mittags so richtig gut essen wollen? Genau, ins Bistrot! Diese typischen Restaurants, in denen man dicht gedrängt an kleinen Tischen sitzt und französische Klassiker verspeist. Mittlerweile sind solche Bistrots vom Aussterben bedroht. Aber es gibt sie noch, Bistrots wie das Chez Georges. In Paris eine Institution seit den 60er Jahre. Und seitdem hat sich hier kaum etwas verändert! Weder bei der Einrichtung, noch bei der Speisekarte. mehr...