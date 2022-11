Kugelige Gefäße

per Mail teilen

Sie sind ein absoluter Interior-Trend: Als Übertopf oder Utensilo, in der Küche oder im Wohnzimmer - sie sehen wirklich schick aus und sind easy selbstgemacht. Kreativ-Bloggerin Lisa Tihanyi gibt uns Tipps.

Material

Altes Gefäß, z.B. Blumentopf, Dose, …

Halbe Holzperlen (am besten eine Großpackung im Bastelbedarf kaufen)

Acrylfarbe oder Acrylspray in einer hellen Farbe

Schwarze Acrylfarbe

Eine alte Zahnbürste

Heißkleber

So geht's:

1. Im ersten Schritt wird ausgemessen, wie die Holzperlen sich am besten um das Gefäß platzieren lassen und wie groß die Abstände sein müssen. Dann kann es schon los gehen und die Holzperlen können mit Heißkleber rund um das Gefäß geklebt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Abstände immer gleich sind, damit es ordentlich aussieht. Es ist nicht schlimm, wenn die Perlen etwas über den Rand nach oben überstehen, sollte es nicht ganz passen.

2. Wenn das Gefäß komplett mit Holzperlen bedeckt ist, werden eventuelle Klebefäden vorsichtig mit einer Schere oder kleinen Zange entfernt.

3. Nun wird das Gefäß rundherum in einer beliebigen Farbe bemalt oder besprüht. Besprühen geht etwas einfacher, da man so gut in die Zwischenräume zwischen den Perlen kommt. Es ist aber auch möglich, das Gefäß mit Farbe und Pinsel zu bemalen. Trocknen lassen.

4. Nun kommt das Highlight: Die schwarzen Sprenkel. Dafür etwas Acrylfarbe z.B. in einen Joghurtbecher füllen und mit etwas Wasser mischen (es sollte viel mehr Acrylfarbe als Wasser sein). Das Wasser sorgt nur dafür, dass sich die Farbe besser spritzen lässt.

Am besten Gummihandschuhe anziehen. Dann mit einer Zahnbürste die Farbe aufnehmen und mit dem Finger über die Borsten streichen, sodass die Farbe auf das Gefäß gesprenkelt wird.

Nach Lust und Laune sprenkeln, bis der Blumentopf hübsch aussieht.

Fertig! Dann kann der Blumentopf bepflanzt werden.

Das Gefäß mit Holzperlen bekleben. Das Gefäß rundherum in einer beliebigen Farbe bemalen oder besprühen. Gummihandschuhe anziehen. Dann mit einer Zahnbürste die schwarze Farbe aufnehmen und mit dem Finger über die Borsten streichen, sodass die Farbe auf das Gefäß gesprenkelt wird.

Noch mehr Ideen von Lisa Tihanyi finden Sie unter

www.meinfeenstaub.com