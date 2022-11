Papier-Ostereier

per Mail teilen

Simpel und bezaubernd schön - Kreativ-Bloggerin Johanna Rundel hat eine Last-Minute Idee für den Osterstrauß. Hier gehts zur Anleitung.

Material:

festes Papier (etwa 130g/qm, so wie Tonpapier)

Blumendraht

kleine Holzperle

schmales doppelseitiges Klebeband

etwas dünnes Satinband

Bäckergarn

Cutter/Rollmesser

Lineal

Schneideunterlage

Flachzange

dicke, spitze Nadel

Schere

So geht's:

Privat - Johanna Rundel

1. Aus einem Papier vier Streifen á 1,5 cm x 20 cm schneiden.

2. Zwei der Streifen auf 19 cm kürzen.

3. Mit der Nadel in alle vier Streifen genau mittig ein Loch stechen. Ebenso jeweils ein Loch ca. 0,5 cm von der Streifenende entfernt, auch mittig.

4. Direkt an die Streifenenden, auf der schönen Seite des Papiers, über das Loch einen kleinen Streifen doppelseitiges Klebeband kleben.

5. Ein ca. 10 cm langes Stück Blumendraht ab schneiden und es eventuell über einem Löffel gerade ziehen.

6. Das Ende des Drahtes mit Hilfe der Zange zu einer kleinen Öse (Ø ca. 0,5 cm) biegen.

7. Über die Öse eine kleine Holzperle aufziehen.

8. Die Papierstreifen auf den Draht auffädeln. Die schöne Seite zeigt nach unten zur Perle. Mit den zwei längeren Streifen beginnen, dann die beiden kürzeren.

9. Ein Ende des innersten Streifens nach oben biegen und den Draht durch das Loch stecken. Die Folie vom doppelseitigen Klebeband ziehen. Die andere Seite des Streifens nach oben biegen, den Draht durch das dortige Loch fädeln und die Streifenenden mit dem Klebeband zusammen kleben. Jetzt das Klebeband des obersten Streifens abziehen.

10. Den nächsten Papierstreifen nehmen und genauso verfahren. Dabei sollte sich das so entstandene Oval mit dem ersten Oval kreuzen. Sozusagen ein Plus entstehen. Klebe in dieser Position das zweite Oval aufs erste.

11. So weiter mit den anderen beiden Streifen verfahren, dabei die Leerräume der ersten beiden Streifen füllen. Am Ende sollte man nur noch schmale Lücken zwischen den einzelnen Streifen sehen.

12. Das Ei mit der Hand vorsichtig in die richtige Silhouette formen. Dann den Draht ca. 1,5 cm über dem oberen Ei-Ende abschneiden.

13. Das Drahtende ebenfalls zu einer kleinen Öse biegen.

14. An die untere Öse mit der Perle ein dünnes Satinband anknoten und mit der Schere auf das gewünschte Maß kürzen.

Noch mehr Ideen von Johanna Rundel finden Sie hier:

www.johannarundel.de