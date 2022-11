Als Deko auf dem Tisch, am Fenster oder an der Wand, diese süßen Häuschen schmücken jede Wohnung! Mit wenig Material entsteht ein weihnachtliches Winterdorf.

Material:

1-3 Kanthölzer mit 4mm Nut (Anzahl je nach gewünschter Größe)

Hartschaumplatte 3mm (Größe und Farbe/n nach eigenem Geschmack)

Holzleim und Schraubzwingen

Holzsäge und Schleifpapier

Bleistift/Kreidestift

Skalpell oder Teppichmesser

Dicke Schneideunterlage

Schraubzwinge

Lineal (wer hat – aus Metall)

Klebstoff und Papier/Kartonreste/Milchkarton

Optional: ausgedruckte Zeichenvorlagen für Häuser und Tannen siehe PDF und Schere

Tipps:

Überlegen Sie sich zu Beginn wie groß Ihr Weihnachtsdorf werden soll, damit Sie die richtige Menge an Material besorgen können. Mit einem Kantholz (100cm) können Sie z.B. ein Dorf mit den Maßen 33x5cm bauen mit drei Reihen. Je breiter das Dorf werden soll desto mehr Kanthölzer benötigen Sie. Für dieses Maß 33x5cm benötigen Sie je nach gewählten Haus-Motiven eine Hartschaumplatte von maximal 50x25cm.

Achten Sie beim Einkauf darauf das die Hartschaumplatte in die Nut der Kanthölzer passt. In der Regel ist die Nut 4mm breit, d.h. die perfekte Dicke der Hartschaumplatte beträgt 3-4mm

Kanthölzer und Hartschaumplatten bekommen Sie in jedem größeren Baumarkt. Achten Sie vor Ort bei der Auswahl der Kanthölzer darauf das diese möglichst gerade und optisch ansprechend sind.

So geht's:

1. Setzen sie sich Markierungen an das Kantholz, um dieses auf die gewünschte Länge zu kürzen. Achten Sie darauf akkurat zu messen und die Säge auf der Markierung anzusetzen damit alle 3 Holzteile gleich lang werden.

Spannen Sie nun das Kantholz in einen Schraubstock, oder befestigen Sie es mit einer großen Schraubzwinge an einer Tischplatte und sägen Sie das Holz zu. Überprüfen Sie ob alle drei Teile gleich lang sind und arbeiten Sie gegebenenfalls mit Schleifpapier oder Schleifgerät nach.

Lisa Vöhringer -

2. Nun können Sie die Kanthölzer miteinander verleimen. Nutzen Sie Schraubzwingen, um die Kanthölzer miteinander zu fixieren und lassen Sie den Leim mehrere Stunden trocknen.

3. Wenn Sie nicht mit eigenen Motiven arbeiten möchten, drucken Sie einfach die Zeichenvorlagen aus und schneiden Sie von Ihnen ausgewählten Motive aus.

4. Zeichnen Sie nun die Motive auf der Hartschaumplatte vor und ziehen Sie die rückseitig angebrachte dünne, transparente Schutzfolie ab.

5. Anschließend können die Motive mit dem Teppichmesser/Skalpell ausgeschnitten werden. Am besten zuerst die Häuserumrisse und dann erst die Türen und Fenster. Hilfreich ist es das Lineal an der Markierung anzusetzen und erstmal alle Linien vorzuschneiden, dann können Sie ohne Lineal weiterarbeiten und tiefer durch das Material schneiden. Arbeiten Sie immer in Schnittrichtung vom Motiv weg und achten Sie auf die Position Ihrer Hände, damit Sie falls Sie abrutschen sollten, nicht Ihre motivhaltende Hand erwischen.

Bei den kleinen Fenstern kann es hilfreich sein das Haus zu drehen und sobald die Schnittstellen sichtbar werden, rückseitig weiterzuschneiden. Das hilft vor allem bei den Ecken.

Kleine Unebenheiten an den Schnittkanten können nun noch abgeschliffen werden. Anschließend können Sie Ihr Dorf auf die Nutleisten verteilt in Szene setzen.

6. Damit sich die Motive durch den Spielraum in der Nut nicht nach hinten lehnen, bringen Sie unten noch ein ganz schmales Stück dickeres Papier oder Karton an (am besten in derselben Farbe wie das Motiv) – aber testen Sie die benötigte Dicke bevor Sie es am Motiv ankleben. Alternativ können Sie auch aus einem Milchkarton lange dünne Streifen zuschneiden und diese U-förmig in die Nut eindrücken, um den Abstand zu verringern. Wenn Sie vorher die folierte Seite des Milchkartons vorsichtig entfernen und die Streifen mit der hellen Seite nach oben einarbeiten sieht man diese in der Nut kaum.

Und wenn Ihnen das Dorf gut gefällt, die Reststücke der Hartschaumplatte lassen sich wunderbar noch für die ganz kleinen Häuser und Tannen verwenden. Z.B. als Namenschild oder Geschenkanhänger.