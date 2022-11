DIY-Fascinator - so gelingt der Wow-Haarschmuck

An Weihnachten darf es ja gerne etwas schicker sein – warum nicht im kompletten Vintage-Look? Die Klassiker aus den früheren Jahrzehnten sind super schick und mit dem richtigen Styling werden aus alten Teilen echte Retro-Klassiker. Vintage-Designerin Christin da Costa Guerreiro hat Tipps für den perfekten Vintage-Look – der so gar nicht altmodisch aussieht.

„Nie oben ohne“

Warum nicht mal aus einem alten Haarreif etwas neues zaubern – wie diesen wunderschönen Fascinator im weihnachtlichen Look?

Der DIY Kopfschmuck ist super einfach nachzumachen und sieht einfach umwerfend aus – ideal für Weihnachten!

Und wer nicht nur auf Accessoires setzen möchte, für den hat Vintage-Designerin Christin da Costa Guerreiro noch weitere Stylingtipps für Wintermäntel:

Lady in red

Rot ist nicht nur eine Knallerfarbe, sie bringt auch in der trüben Jahreszeit etwas mehr Farbe ins Leben. Warum nicht mal was wagen und den roten Mantel im komplett Look mit passenden roten Accessoires tragen? Wichtig ist hierbei, dass die Rottöne miteinander harmonieren. Den Kontrast bildet der schwarze Gürtel – er zaubert eine schlanke Wespentaille und ist der Eyecatcher des Looks.

„Fake Fur“

Auch Kunstfell darf bei einem winterlichen Wohlfühllook nicht fehlen. Am besten kommt das Fellimitat am Kragen zum Einsatz. Wer keinen Mantel mit Kunstfell hat, der kann seinen alten Mantel auch einfach mit einem Kunstfellkragen aufpimpen. Der sieht nicht nur klasse aus, sondern hält auch schön warm.