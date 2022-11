Stiftehalter aus Fahrradschlauch

per Mail teilen

Stifte-Sammelsurium adieu! Mit dieser Upcycling-Idee von Designerin Lisa Vöhringer hat man den passenden Stift schnell zur Hand und es sieht auch noch stylisch aus!

Material

1 Fahrradschlauch

Lange Schraube mit Mutter oder Gewindestange und 2 Muttern

Schere

Stift

Lineal

Lochzange oder alternativ Locher, Stricknadel oder dicke Sticknadel

Tipps:

Das Reinigen des Schlauches am besten über dem Spülbecken/Badewanne ausführen (dann wird das eventuell austretende Talkum-Puder direkt aufgefangen). Keine Sorge Talkum-Puder ist umwelttechnisch unbedenklich und kann ganz normal mit dem Abwasser entsorgt werden.

Wer keine Lochzange besitzt kann die Löcher im Schlauch auch mit dem Locher, einer Stricknadel oder ähnlichem machen.

Die Löcher im Schlauch müssen nicht so groß sein wie die Schraube, denn der Schlauch dehnt sich gut mit. Die Löcher sollten aber gut sichtbar sein, um die Arbeit zu erleichtern.

Sie haben sich vermessen und einige der Löcher sind falsch? Einfach korrigieren und um die richtigen Löcher ergänzen. Durch das Zick-Zack-Muster fallen die falschen Löcher – da innenliegend in der Regel nicht auf.

So geht´s:

1. Schneiden Sie den Fahrradschlauch vor und nach dem Ventil ab und reinigen Sie diesen mit etwas Wasser und Seife. Anschließend den Schlauch trocknen lassen.

2. Beginnen Sie nun an einer der beiden Schnittkanten und machen Sie mit dem Lineal und Stift Markierungen für die Löcher.

Dabei machen Sie die Markierungen in dem Abstand den der Stiftehalter später breit sein soll. ACHTUNG: Nur die erste Markierung ist halb so lang!

Beispiel: Der Stiftehalter soll 8cm breit werden. Dann machen Sie die erste Markierung bei 4cm und dann fortlaufend immer alle 8cm.

3. Stanzen Sie nun mit der Lochzange die Löcher in den Schlauch.

4. Nehmen Sie die Schraube und fädeln Sie zuerst das zweite und dann das erste Loch auf, damit die Schnittkante des Schlauches innenliegend ist und unsichtbar wird. Anschließend fädeln Sie immer jedes Loch der Reihe nach auf, sodass ein Zick-Zack-Muster entsteht. Die letzten beiden Löcher fädeln Sie wieder in umgekehrter Reihenfolge auf – erst das letzte, dann das vorletzte Loch.

5. Schrauben Sie die Mutter auf und bringen Sie die Stifte in Position. Fertig!

Mehr Ideen von Lisa Vöhinger finden Sie hier:

www.morendo-memoria.de