Stempel selber schnitzen

Nachhaltig, schön und individuell Verpacken - das geht sehr gut zusammen. Upcycling-Designerin Lisa Vöhringer hat ihre alten Radiergummies zusammengesucht und zeigt uns, was daraus Tolles für Papeterie aller Art entstehen kann.

Material

Holzfiguren/Aststück oder Rundholz z.B. Buntstift

Radiergummi

Skalpell/Teppichmesser

Stift

Flüssigklebstoff

Tipps

1. Wer keine Holzfiguren hat kann einen dünnen Ast oder Buntstift in ca. 3cm lange Stücke schneiden und abschleifen und diese als Stempelhalterung verwenden

2. Das zuschneiden des Motivs mit dem Messer sollte je nach Alter des Kindes von einem Erwachsenen übernommen bzw. überwacht werden.

3. Die Stempel eigenen sich nicht nur für Geschenkverpackungen, Anhänger und Weihnachtsschmuck aus Papier es lassen sich so auch andere Materialien bestempeln wie z.B. Stoffservietten, Holzanhänger oder Christbaumschmuck aus Formmasse.

So geht´s:

1. Schneiden Sie den Radiergummi in ca. 5mm dicke Scheiben und passen Sie diese anschließend an den Durchmesser der Holzfigur an.

2. Zeichnen Sie nun das gewünschte Motiv auf dem Radiergummi auf.

3. Schneiden Sie nun das Motiv sorgfältig aus indem Sie rundum ca. 2mm vom Radiergummi abtragen.

4. Testen Sie den Stempel und arbeiten Sie gegebenenfalls an den noch nicht so guten Stellen nach.

5. Kleben Sie anschließend die Spielfigur mit etwas Flüssigklebstoff am Radiergummi fest. Trocknen lassen und los geht’s!

