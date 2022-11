per Mail teilen

Eine schöne Idee zum Selbermachen: Der Sukkulenten-Teelichthalter aus Modelliermasse von Lisa Tihanyi.

Material

1 Modelliermasse weiß

1 Modelliermasse Grün

Ausstechformen Navette

1 ofenfeste Schale

Acrylroller

Heißkleber

Teelicht

Glasteelichthalter

Unterlage

So geht's

1. Modelliermasse in Grün und in Weiß in der Hand zu einer Kugel rollen und zu jeweils einem Tropfen formen. Die Tropfen nebeneinander legen.

2. Farbverlauf: Mit dem Acrylroller über die Tropfen rollen, bis die Modelliermasse ca. 0,5 cm dick ist.

3. Das Stück Modelliermasse einmal in der Mitte falten.

4. Die Modelliermasse wieder mit dem Acrylroller 0,5cm dünn ausrollen, dann erneut falten. Diese Schritte so oft wiederholen, bis Sie mit dem Farbverlauf zufrieden bist.

5. 5 große und 5 kleine Tropfen mit den Ausstechformen ausstechen.

6. Die Tropfen rundherum am gebogenen Rand der ofenfesten Schale platzieren, sodass sie die Rundung annehmen.

7. Die Schale mitsamt der Tropfen im Ofen aushärten lassen (Herstelleranweisung beachten).

8. Auf der Rückseite des Glasteelichthalter einen Klebepunkt setzen und die Blütenblätter ringsherum anordnen. Zuerst die kleinen Blütenblätter kleben, dann in die Mitte der wieder einen Klebepunkt setzen und die großen Blätter darauf kleben.

Weitere Ideen von Lisa Tihanyi finden Sie hier:

www.meinfeenstaub.com