3D Libellen aus Papier falten

Libellen sind eine schöne Deko für den Sommer. Sie lassen sich an die Wand aufkleben, frei im Raum arrangieren oder einfach als Deko hinlegen.

Material

Libellen-Vorlage zum Ausschneiden

1 DIN A4 Blatt (für 2 Libellen) je nach Farbwunsch (90g/m²-300g7m²)

Schere

Lineal

Buttermesser / Ahle

Kleber, doppelseitige Klebepads oder Buchbinderleim

Unterlage, z.B. Schneidematte

So geht’s:

1. Die Vorlage ausdrucken. Die ausgedruckten Papierteile entlang jeder durchgezogenen Linien ausschneiden. Auf der Vorlage sind zwei Libellen abgedruckt, die sich aus je 2 Teilen zusammensetzen.

2. Ein Lineal an die Flügel der zwei Papierteile anlegen und falzen, indem Sie mit der Rückseite eines Buttermessers oder mit einer Ahle an ihnen entlangfahren. Die nun gefalzten Linien in eine Richtung nach Wahl knicken.

3. Auf die Stelle zwischen Kopf und Flügel ein Klebepad aufkleben. Die beiden Teile zu einer Libelle zusammenkleben.

4. Die Flügel nach oben knicken, damit der 3D Effekt stärker hervortritt. Den Schwanz mit einer Schere leicht nach oben oder unten formen.

