Ostereier aus Papier

Ostern steht vor der Türe. DIY-Bloggerin Lisa Tihanyi hat eine simple, aber bezaubernde Idee für eine schnelle Oster-Dekoration.

Material

Buntes Papier (zweiseitig bedruckt)

Schere

Bleistift

Nähmaschine oder Garn & Nähnadel

So geht's:

1. Eierschablone aus Papier ausschneiden. Dafür einfach ein Papier in der Mitte knicken und doppelseitig ausschneiden, so wird die Form gleichmäßig.

2. Nun mindestens 5 Lagen Papier übereinander legen und die Eier mit der Schere ausschneiden.

3. Jetzt kann genäht werden! Entweder per Hand mit Nadel und Faden, oder einfach mit der Nähmaschine einmal längs in der Mitte über euer Ei nähen, dafür alle Schichten übereinander legen. Wichtig ist: Am oberen Ende die Fäden lange hängen lassen.

4. Nun die einzelnen Lagen auffalten und die Eier am Faden aufhängen.

