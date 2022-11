per Mail teilen

Unsere DIY-Bloggerin Lisa Tihanyi zeigt eine kreative Idee für marmorierte Vasen aus Modelliermasse. Das ist gleichzeitig eine Upcycling-Idee, denn die Basis sind leere Konservendosen.

Material:

2 Päckchen weiße Modelliermasse

1 Päckchen pinke Modelliermasse

0,5 Päckchen rosa Modelliermasse

eine Konservendose

ein Acrylroller oder ein Nudelholz

eine glatte Unterlage

Messer

ein Blatt Papier

Schritte:

1. Zunächst mit den Händen aus dem weißen, dem pinken und dem rosa Modelliermasse-Klotz jeweils eine lange Wurst formen. Am besten mit der weißen Modelliermasse anfangen, denn dunklere Farben neigen dazu, auf die Hände und anschließend auf die hellere Farbe abzufärben. Dann alle drei Würste verzwirbeln und diese wieder rollen.

2. Als nächstes eine Kugel aus dem Modelliermasse-Mix formen. Diesen mit der flachen Hand auf der Unterlage rollen, bis die Kugel schön glatt ist.

3. Den Acrylroller zur Hand nehmen und so lange rollen, bis die Modelliermasse flach ist. Bei der ersten Runde ist das Muster in der Regel noch nicht so schön und die farbigen Bereiche sind recht klar voneinander abgegrenzt. Deshalb die Prozedur wiederholen: Aus der flach ausgerollten Modelliermasse wieder eine Wurst und danach eine Kugel formen und diese dann wieder mit dem Acrylroller ausrollen.

4. Wiederholten Sie die Schritte so lange, bis Ihnen das Muster gefällt.

5. Nun den Modelliermasse-Fladen auf ein Blatt Papier legen. Dann die (saubere!) Dose zur Hand nehmen und diese auf die ausgerollte Modelliermasse legen. Auf der Modelliermasse mit dem Messer markieren, wo die Konservendose liegt. Diese leicht eindrücken und einmal komplett herumrollen. Dann mit dem Messer das entsprechende Rechteck ausschneiden, das genau der Größe der Dose entspricht. Denn damit wird die Dose gleich außen "verkleidet".

6. Verkleiden Sie die Dose mit der Modelliermasse, indem Sie sie mithilfe des Papiers um die Dose legen. Das Papier ist nötig, damit keine Fingerabdrücke auf die Modelliermasse kommen.

7. Jetzt kann die Dose mitsamt der Modelliermasse drumherum in den Ofen gestellt werden, und zwar für 20 Minuten. Anschließend ist die Modelliermasse fest und die Vase kann verwendet werden.

