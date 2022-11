Eiskristall aus Papier

per Mail teilen

Papierdesignerin Anastasia Baron zeigt uns eine moderne Fenster- oder Wanddeko passend zur Einstimmung auf die Adventtage. Man braucht nur Papier, Schere und Klebeecken. Die Vorlagen gibt es hier.

Material

Vorlage zum Ausschneiden

3 DIN A4 Blatt je nach Farbwunsch (160g/m²)

Schere

Lineal

Buttermesser

Kleber, doppelseitige Klebepads oder –band

Unterlage, z.B. Schneidematte

So geht’s:

1. Drucke die Vorlage aus und schneide die abgedruckten Papierteile entlang jeder durchgezogenen Linien aus. Lege ein Lineal an die gestrichelten Linien an und falze sie vor, indem du mit der Rückseite eines Buttermessers an ihnen entlang fährst.

Privat - Anastasia Baron

2. Falte anschließend alle gestrichelten Linien je nach Markierung nach innen (kurze Striche) oder nach außen (lange Striche).

Privat - Anastasia Baron

3. Klebe auf die unbedruckte Seite der Laschen so viele Klebepads wie angegeben. Die Laschen erkennst du an dem Symbol für die Anzahl der Klebepads. Alle überstehenden Klebepads müssen abgeschnitten werden. Du kannst bei Papier bis zu 160g auch normalen Klebstoff verwenden.

Privat - Anastasia Baron

4. Die Laschen werden nun in nummerischer Reihenfolge (1,2,3) verklebt. Beginne mit Lasche Nr. 1 (Start) und verklebe diese durch festes Zusammendrücken mit der zugehörigen Fläche 1 auf Papierteil A. Schaue beim Verkleben der Laschen von außen auf das Modell.

5. Das letzte Element der Schneeflocke kann einfach gesteckt werden.

Privat - Anastasia Baron

6. Nun die Schneeflocke entweder an die Wand an einem Faden oder im Fenster dekorieren.

