Gartenschläuche reparieren

Andreas Frisch zeigt, wie Sie Schäden an Gartenschläuchen ganz einfach beheben können.

Gartenschläuche sind äußerst langlebige Produkte, die bei guter Pflege eine Haltbarkeit von 20 Jahren oder mehr erreichen können. Frost und andauernde direkte Sonneneinstrahlung sind die Feinde von Gartenschläuchen und führen dazu, dass sie spröde werden und schneller altern.

Wichtig ist es auch, Knicken und Verdrehen zu vermeiden, da sich so Schwachstellen bilden, an denen der Schlauch umso leichter wieder knicken wird.

Meistens treten Undichtigkeiten an Übergängen wie dem Hahn-Anschluss und der Schlauch-Anschlusskupplung auf. Eventuell ist am Anschlussstück die Flachdichtung oben zum Wasserhahn hin oder der O-Ring unten am Anschlussnippel porös und undicht geworden. Der Handel bietet hierfür passende Dichtungssets an.

Falls nun doch einmal der Schlauch selbst ein Loch aufweist, und sie keinen besonderen Wert darauf legen, eine Überschwemmung zu verursachen, sollten sie dringend Abstand von Reparaturversuchen mit z.B. mit Fahrradschlauch-Flicksets nehmen! Stattdessen gibt es Reparatur-Kupplungen, die sehr einfach einsetzbar sind.

Privat - Andreas Frisch

Zunächst das Wasser abdrehen und den Schlauch entleeren, dann die beschädigte Stelle mit einer Rosenschere herausschneiden. Auf die beiden offenen Enden jeweils eine Überwurfmutter einfädeln und dann die Enden vorsichtig in die Reparatur-Kupplung stecken und die Muttern festschrauben.

Natürlich kann diese Methode auch benutzt werden, um zu kurze Gartenschläuche einfach zu verlängern!

Stattdessen können aber auch zwei normale Schnellkupplungen an den offenen Enden angebracht werden, und diese mit einem Doppelnippel verbunden werden. Auf diese Weise kann man z.B. auch bei Bedarf nur mit dem kürzeren Schlauchstück bewässern.

Privat - Andreas Frisch

Es gibt verschiedene Gartenbewässerungssysteme von Baumärkten und Discountern. Sie unterscheiden sich nicht nur farblich sondern auch hinsichtlich Preis, Haltbarkeit und Handhabung. Bei dem rot-schwarzen System beispielsweise wird die Überwurfmutter nicht ganz abgeschraubt, sondern nur anders herum gelöst. Alle Systeme sind jedoch untereinander und zu dem bekannten Markenprogramm kompatibel!

Aus einem übrig gebliebenen kurzen Schlauchabschnitt kann man wunderbar einen "Schnuddel" basteln, mit dem man spritzfrei und mühelos Gießkannen befüllen kann.

Ihr Repairfox Andreas Frisch

