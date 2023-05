Kleine Windlichter aus Papier und Holz

Kerzenlicht verbreitet einfach immer eine gemütliche Atmosphäre, auch auf Balkon, Terrasse oder im Hof. Melanie Sohn hat eine schnelle, zauberhafte Idee für lauschige Stündchen.

Material

Gläser mit geradem Rand

Transparentpapier

Holzfurnier

Stempel mit Stempelkissen

Heißklebepistole, Fotoklebchen oder doppelseitiges Klebeband

Schere

Schönes Buntes Klebeband (Washi Tape)

Unterlage

Schere

Teelichter

So geht's:

1. Zuerst müssen alle Bestandteile zugeschnitten werden. Hierzu kann das Transparentpapier wahrscheinlich (je nach Größe DinA4 oder DinA3) halbiert werden.

2. Das Papier um das Glas legen und eine kleine Markierung 1 cm überlappend anzeichnen. Das Papier lässt sich wunderbar falten um dann mit der Schere an der Kante entlang schneiden zu können. Wer mit der Schere unsicher ist kann auch ein Lineal und Cuttermesser nehmen.

3. Den Zuschnitt noch einmal sicherheitshalber um das Glas legen, um zu schauen ob alles passt. Denn wenn es einmal am Glas befestigt ist kann man die Höhe nicht mehr verändern.

4. Jetzt wird das Holzfurnier soweit abgerollt und auf die untere Kante des transparenten Papiers gelegt und der Länge nach zugeschnitten.

5. Das Papier kann nun bestempelt werden. Am besten vorher auf einem weißen Blatt Papier üben wie der Stempel angesetzt werden muss. So kann man gut testen ob man die richtige Stelle trifft und ob überall genug Farbe ist. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist kann auf dem transparenten Papier gestempelt werden. Entweder wird das Motiv rundherum oder nur an bestimmten Stellen gestempelt. Normale Stempelfarbe braucht auf transparentem Papier ein bisschen bis es trocknet. Diese Zeit würde ich warten. Oder man legt ein weißes Blatt Papier darüber und drückt die noch nasse Stempelfarbe ab. Hier kann es aber sein, dass das Farbergebnis dann nicht mehr so stark deckt.

6. Sobald die Farbe trocken ist kann das Holzfurnier am unteren Rand befestigt werden. Entweder man zieht eine Linie mit der Heißklebepistole, nimmt Fotoklebchen oder Doppelseitiges Klebeband.

7. Sobald das Holzfurnier an dem transparenten Papier angebracht ist wird es ein wenig unhandlich. Da das Furnier sich immer wieder einrollen möchte.

8. Bei der Befestigung am Glas am besten selber probieren was einem leichter von der Hand geht. Entweder Heißkleber (oder alternative Klebesorten) am Glasrand entlangziehen und dann schnell das Papier umlegen. Da der Kleber am Glas relativ schnell hart wird. Oder flüssigen Kleber auf das Papier am Rand entlang drücken und es dann um das Glas legen.

9. Überlappende Kante festgekleben und schon ist das Windlicht einsatzbereit.

Tipp: Wer möchte kann noch schönes buntes Klebeband am oberen Rand oder auch mittig drum herum kleben. Mit Teelicht aus Wachs oder LED kann man sein Windlicht dann draußen oder aber auch im Wohnraum platzieren.