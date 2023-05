per Mail teilen

Hier müssen die kleinen Botschaften erstmal frei gerubbelt werden! Kreativ-Bloggerin Lisa Vöhringer hat eine fixe Idee für süße Karten (nicht nur) zum Muttertag!

Material:

Ausgedruckte Kartenvorlage oder eigenes Bastelmaterial für Karte wie z.B. Stempel

A4 Papier in der gewünschten Farbe (bis max. 220g/m²)

Schere

Transparentes Klebeband (5cm)

Kreidefarbe oder Acrylfarbe

Spülmittel (möglichst hell)

Backpapier

Pinsel

Stift

Kleine Schüssel und Löffel zum Anrühren der Farbe

Die Vorlage zum Ausdrucken!

So geht´s:

1. Einen Streifen transparentes Klebeband auf ein Stück Backpapier aufkleben.

2. In einer kleinen Schüssel oder einem alten Schraubglasdeckel Farbe und Spülmittel in einer 2:1 Mischung (1 TL Farbe + 0,5 TL Spülmittel) zusammen anrühren und diese auf dem Klebeband auftragen. Damit das Rubbellos schön blickdicht werden mindestens 2 (maximal 4 – bei sehr hellen Farben) Schichten benötigt. Die Farbe immer einige Zeit trocknen lassen, bevor die nächste Schicht auftragen wird. Lisa Vöhringer trägt die Farbe immer einmal quer und einmal horizontal auf. So erhält man eine gleichmäßig beschichtete Fläche.

3. Während das Rubbellos gut trocknet, kann die Karte gestaltet werden. Die bereitgestellte Vorlage auf dickerem Papier ausdrucken oder eine eigene Grußkarte gestalten.

4. Das Herz aus der Vorlage (oben rechts) ausschneiden, dabei den schwarzen Rand der Form nicht wegschneiden, sonst passt die Größe nicht mehr. Dieses als Zeichenschablone für das Rubbellos benutzen. Wer seine eigene Karte entwirft, kann natürlich auch eine andere Form wählen und verwenden.

5. Die Karte mit einer geheimen Nachricht oder einem Gutscheintext beschriften und anschließend das Rubbellos darüber kleben.

6. Nun die Grußkarte innen noch mit ein paar lieben Zeilen versehen und verschenken!

Schritt für Schritt zur Karte mit Rubbelherz

TIPPS:



Solange das Rubbellos auf dem Backpapier bleibt, behält es seine klebende Eigenschaft (wie ein Sticker) d.h. Sie können übrige Lose auch für später aufbewahren.

Wer ein deutlich größeres Rubbellos als 5cm Höhe benötigt klebt zwei Schichten Klebeband leicht überlappend auf und bemalt eine größere Fläche mit der Rubbelfarbe.

Das verwendete Spülmittel sollte möglichst hell sein, damit es die gewählte Farbe beim Anmischen nicht verändert.

