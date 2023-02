Insektenhotel aus Milchkartons

Insekten benötigen unsere Hilfe! Mit einfachen Materialien können wir ihnen ein schönes Zuhause gestalten. Upcycling-Designerin Lisa Vöhringer zeigt, wie es geht.

Material:

Für das Hotel:

1 leerer Milchkarton (Frischmilch)

Skalpell, Teppichmesser oder scharfes kleines Messer

Wetterfeste, gut deckende Farbe (z.B. Kreidefarbe)

Pinsel und Backpapier

Holzleim oder Flüssigklebstoff

Lineal, Stift, Schere

Schnur oder Holzstab

OPTIONAL: Lochzange

Für das Dach:

7 Holzeisstiele oder 16 Schaschlik Spieße oder dünne Äste

So geht's:

1. Nehmen Sie einen leeren Milchkarton (Frischmilch), reinigen und trocknen Sie diesen. Anschließend entfernen Sie mit einem scharfen, kurzen Messer (Skalpell, Teppichmesser) den Plastikbereich des Ausgusses und bemalen den Milchkarton anschließend mit einer wetterfesten, gut deckenden Farbe (z.B. Kreidefarbe). Wenn Sie ein Stück Backpapier als Malunterlage nutzen, haftet der Milchkarton nicht an.

2. Zeichnen Sie nun die Bereiche an, wo Öffnungen entstehen sollen und schneiden Sie diese anschließend heraus. Löcher in verschiedenen Größen lassen sich mit einer Lochzange anbringen.

3. Nun wählen Sie das Material für die Hausbedachung aus und schneiden dieses passend zu. Hier in der Anleitung benutze ich dazu 7 Holzeisstiele, die ich in der Mitte teile und dann mit Holzleim auf beiden Dachhälften fixiere. Weitere Möglichkeiten für das Dach wären z.B. dünne, gerade Äste oder Schaschlik-Spieße. Wer möchte kann stattdessen auch Dachziegel aufmalen.

4. Nun wird das Insektenhotel befüllt. Achten Sie bei der Auswahl der Materialien auf die genannten Tipps. In der Bildergalerie finden Sie einige Vorschläge zum Thema Füllmaterial. Diese sind entscheidend für den Erfolg Ihres Hotels und dem Wohlergehen Ihrer Gäste!

Zum Schluss können Sie zur Befestigung des Hotels eine Hängeschlaufe bzw. einen Holzstiel anbringen, um dieses z.B. in einen Blumenkasten zu stecken.

Standort:

Das Insektenhotel sollte man an einem möglichst sonnigen, regen- und windgeschützten Standort anbringen. Nach Möglichkeit nicht frei schwingend oder bodennah. Wenn ein guter Standort gefunden ist, sollte das Insektenhotel dort dauerhaft bleiben, auch im Winter. Achten Sie darauf das die Flugbahn für die Insekten frei bleibt.

Beispiele für Material zum Füllen:

Tier Geeignete Füllung Beachten/Hinweis Biene,

Wildbiene - Bambusrohre

- Rundhölzer,

- Strohalme/Niströhren,

- Gitterziegel,

- Lehm,

- markhaltige Stängel

(Flieder, Brombeeren,

Himbeeren),

- Hartholz (Laubbaum)

mit Löchern - markhaltige Stängel nur senkrecht anbringen

- Löcher sollten unterschiedlich groß (2-10mm),

mindestens 6cm tief und hinten verschlossen

sowie an der Rückwand fixiert.

(sonst ziehen Vögel die Halme raus) sein

- Alle Halme benötigen eine gerade

Schnittkante (nicht ausgefranst oder zersplittert) Florfliege,

Marienkäfer,

Ohrwurm - Holzwolle,

- Stroh,

- Zapfen

(Kiefer- oder Tanne) - Florfliegen bevorzugen rote Farbe Schmetterling - Dünne Äste (max. 5mm) - Die Äste sollten beim Einbau noch frisch sein,

damit Sie nicht brechen

- Zugang am besten durch vertikale Schlitze

Tipps:

Wichtig bei der Wahl des Materials ist, dass die Füllung immer trocken und nicht mit chemischen Mitteln behandelt oder mit Pestiziden belastet ist. Zudem müssen Schnittkanten von z.B. Ästen…immer gerade sein, sonst nehmen es die Insekten nicht an oder verletzten sich eventuell an den vorstehenden Kanten oder Splittern.

Füllmaterial aus Papier/Pappe sollte nur verwendet werden, wenn der Standort des Hotels ein feucht werden des Materials definitiv verhindert (z.B. überdachter Balkon)! Füllmaterial wie es die Tiere in der Natur vorfinden sollte immer vorgezogen werden

Achten Sie beim Befüllen darauf, leichtes Material oben und schwereres unten einzusetzen. Insgesamt sollten Sie bei diesem Insektenhaus jedoch eher leichtes Material verwenden.

Um verschiedene „Etagen“ unterschiedlich befüllen zu können, nutzen Sie statt Pappe (kann feucht werden) oder Holz (aufwendiger zu verarbeiten und schlecht einsetzbar, da unbiegsam) am besten einen weiteren Milchkarton den Sie in entsprechend große Quadrate schneiden können. Dieser ist biegsam und gleichzeitig gegen Feuchtigkeit beschichtet

Alle Materialien sollten fest sitzen und nicht herausfallen oder herausgezogen werden können (durch Vögel). Insbesondere die Halme, die unbedingt an der Rückwand fixiert werden müssen.

Damit sich die Gäste im Hotel wohl fühlen ist es unerlässlich nicht nur eine Nisthilfe, sondern auch ein breites Angebot an pollenhaltigen Pflanzen (z.B. Insektenwiese) anzubieten