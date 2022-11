per Mail teilen

Zum Schluss bekommt unser Tuch noch eine schöne Borte!

Zuletzt das Dreiecktuch mit der Häkelborte umhäkeln. Nach Häkelschrift C an der Kante bei A mit 1 Kettmasche beginnen (der Runden-Übergang ist in der Häkelschrift hellgrau unterlegt), die Spitze häkeln, dann die gerade Kante behäkeln, dabei die Borte entsprechend der tatsächlichen Kantenlänge sinngemäß erweitern.

Die rechtwinkelige Ecke nach der Häkelschrift arbeiten, danach die 2. gerade Kante behäkeln, dann die 2. Spitze arbeiten, danach die restliche Schräge behäkeln. Runde 1-4 der Häkelschrift C einmal häkeln, dabei jede Runde enden und beginnen wie gezeichnet, am Ende der 4. Runde Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Ausarbeiten: Die Fäden vernähen, das Tuch nach den Schnittmaßen spannen, anfeuchten und trocknen lassen.