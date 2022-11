Herbstliche Girlande

Nun kommt die Lichterkette ins Spiel. Diese kann nun in das erste Blütenbündel hineingelegt werden und wird so eingewoben, dass die hübschen Blütenstrukturen schön beleuchtet werden. Etwa bei jedem zweiten Bündel wird der Lichterkettenstrang mit eingearbeitet und einfach mit dem Draht umwickelt. Auf diese Weise hat die Lichterkette noch genug Spiel aber ist in die Girlande fest integriert.

Anna Rupp -

