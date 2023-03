Hasenohren aus Makramee

per Mail teilen

Eine wunderschöne und super einfache Osteridee sind diese Hasenohren aus Makrameegarn. Kreativ-Bloggerin Judith Jelena Paus zeigt wie's geht!

Material:

4 x 130 cm Stränge (Makrameegarn gezwirnt und gedreht, 3 mm in Natur)

Holzring 7 cm

Schere

Clipboard

So geht’s:

1. Den Holzring an einem Clipboard befestigen. So verrutscht er beim Arbeiten nicht.

2. Für das erste Ohr zwei 130 cm lange Stränge mit dem Ankerknoten am Holzring befestigen. Dabei werden die Stränge nicht wie üblich in der Mitte zusammengelegt, sondern eine Seite ist 40 cm und die andere 90 cm lang. Darauf achten, dass sich die beiden kurzen Stränge nebeneinander in der Mitte befinden.

3. 14 Kreuzknoten untereinander knoten. Dabei agieren die kurzen Fäden als Träger- und die langen als Arbeitsfäden.

4. Die 2 Trägerfäden mit einem „gefälschtem“ Ankerknoten am Ring befestigen. Die 4 Stränge auf der Rückseite miteinander verknoten, sodass sich nichts mehr losen kann.

5. Schritt 2-4 für das zweite Ohr wiederholen.