Grundmuster "Jasmin- oder Sternchenstich"

Anleitung

Für den Jasmin- oder Sternchenstich in Runden arbeiten. Mit einem Luftmaschen-Anschlag (teilbar durch 4) beginnen und nach der letzten Luftmasche 1 Kettmasche in die Anfangs-Luftmasche häkeln. Jede Runde mit 3 Luftmaschen (= Ersatz-Luftmaschen für das 1. Stäbchen) beginnen und die Runden mit einer Kettmasche schließen.

Luftmaschenanschlag, Maschenzahl nach der jeweiligen Anleitung arbeiten.

1.Runde: 3 Ersatz-Luftmaschen für das 1. Stäbchen häkeln, dann für die ersten beiden senkrechten Stäbchengruppen 5 zusammen abgemaschte Stäbchen arbeiten:

für das 1.+2. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die Anfangs-Luftmasche des Luftmaschen-Anschlags einstechen,

für das 3.-5. (nur halb abgemaschte) Stäbchen 3 Luftmaschen des Luftmaschen-Anschlags übergehen und in die folgende Luftmasche einstechen. Es liegen nun 6 Schlingen auf der Nadel, = 5 halb abgemaschten Stäbchen und das 1. Stäbchen (= Ersatzluftmaschen), diese 6 Schlingen mit einem neuen Umschlag zusammen abmaschen, es liegt anschließend nur noch 1 Schlinge auf der Nadel!

* 3 Ersatz-Luftmaschen, 8 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln:

für das 1.+2. (nur halb abgemaschte) Stäbchen, = waagerechte Stäbchengruppe in die 1. der 3 Ersatz-Luftmaschen einstechen (= „Loch“, das beim Häkeln der 1. Luftmasche entsteht - diese Stelle bildet immer die Blütenmitte),

für das 3.-5. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die Einstichstelle der vorhergehenden senkrechten Stäbchengruppe einstechen,

für das 6.-8. (nur halb abgemaschte) Stäbchen 3 Luftmaschen des Luftmaschen-Anschlags übergehen und in die folgende Luftmasche einstechen.

Es liegen 9 Schlingen auf der Nadel, diese mit einem neuen Umschlag abmaschen.

Ab * fortlaufend wiederholen. Am Runden-Ende für das 6.-8. Stäbchen in die Anfangs-Luftmasche des Luftmaschen-Anschlags einstechen und alle 9 Schlingen zusammen abmaschen.

Dann für die letzte waagerechte Stäbchengruppe 3 Ersatz-Luftmaschen und 2 halb abgemaschte Stäbchen in die 1. der 3 Ersatz-Luftmaschen arbeiten, die 3 Schlingen zusammen abmaschen. Die Runde mit einer Kettmasche in die Blütenmitte am Runden-Anfang schließen.

2. Runde:

3 Ersatz-Luftmaschen für das 1. Stäbchen häkeln, dann 2 halb abgemaschte Stäbchen in die darunter liegende Blütenmitte der Vorrunde arbeiten, die 3 Schlingen zusammen abmaschen.

* 3 Ersatz-Luftmaschen, 8 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln:

für das 1.+2. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die 1. der 3 Ersatz-Luftmaschen einstechen,

für das 3.-5. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die Einstichstelle der vorhergehenden senkrechten Stäbchengruppe einstechen (= vorhergehende Blütenmitte),

für das 6.-8. (nur halb abgemaschte) Stäbchen eine waagerechte Stäbchengruppe der Vorrunde übergehen und in die folgende Blütenmitte einstechen.

Es liegen 9 Schlingen auf der Nadel, diese mit einem neuen Umschlag abmaschen.

Ab * fortlaufend wiederholen. Am Runden-Ende noch 1 waagerechte und eine senkrechte Stäbchengruppe arbeiten: dafür 3 Ersatz-Luftmaschen für das 1. Stäbchen häkeln, für das 1.+2. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die 1. der 3 Ersatz-Luftmaschen einstechen, für das 3.-5. Stäbchen in die Einstichstelle der vorhergehenden senkrechten Stäbchengruppe einstechen. Es liegen 6 Schlingen auf der Nadel, diese mit einem neuen Umschlag abmaschen. Die Runde mit einer Kettmasche in die 1. Luftmasche der 3 Ersatz-Luftmaschen der 1. waagerechten Stäbchen-Gruppe schließen.

3. Runde: 3 Ersatz-Luftmaschen für das 1. Stäbchen häkeln, dann für die ersten beiden senkrechten Stäbchengruppen 5 zusammen abgemaschte Stäbchen arbeiten:

für das 1.+2. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die darunter liegende Blütenmitte der Vorrunde einstechen,

für das 3.-5. (nur halb abgemaschte)Stäbchen in die folgende Blütenmitte einstechen. Es liegen 6 Schlingen auf der Nadel, diese mit einem neuen Umschlag abmaschen.

* 3 Ersatz-Luftmaschen, 8 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln:

für das 1.+2. (nur halb abgemaschte) Stäbchen, = waagerechte Stäbchengruppe in die 1. der 3 Ersatz-Luftmaschen einstechen,

für das 3.-5. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die Einstichstelle der vorhergehenden senkrechten Stäbchengruppe einstechen,

für das 6.-8. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die folgende Blütenmitte einstechen. Es liegen 9 Schlingen auf der Nadel, diese mit einem neuen Umschlag abmaschen.

Ab * fortlaufend wiederholen. Am Runden-Ende für das 6.-8. (nur halb abgemaschte) Stäbchen in die Blütenmitte am Runden-Anfang einstechen und alle 9 Schlingen mit einem Umschlag zusammen abmaschen. Dann für die letzte waagerechte Stäbchengruppe 3 Ersatz-Luftmaschen und 2 nur halb abgemaschte Stäbchen in die 1. der 3 Ersatz-Luftmaschen arbeiten, die 3 Schlingen zusammen abmaschen. Die Runde mit einer Kettmasche in die Blütenmitte am Runden-Anfang schließen.

Die 2. und 3. Runde fortlaufend wiederholen.

Erklärung der benötigten Häkelmaschen und –techniken

1 Kettmasche = in die entsprechende Masche am Reihen-/Rundenbeginn von vorne einstechen, den Faden von hinten nach vorne holen und durch die Schlaufe auf der Häkelnadel ziehen. Die Kettmasche ist eine sehr flache, unauffällige Masche, sie wird auch zum Schließen der Runde benutzt.

1 Luftmasche = Faden als Umschlag um die Häkelnadel legen und durch die Masche ziehen.

1 feste Masche = mit der Häkelnadel an der entsprechenden Stelle von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 2 Schlingen auf der Nadel. Nun alle beiden Schlingen zusammen abmaschen, dafür erneut den Faden holen und durch die zwei Schlingen ziehen.

1 Stäbchen = 1 Umschlag auf die Häkelnadel legen, mit der Häkelnadel an der entsprechenden Stelle der Vorrunde von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen nun 3 Schlingen auf der Nadel. Nun 2 Schlingen abmaschen, dafür erneut den Faden holen und durch die 1. und 2. Schlinge ziehen, es verbleiben 2 Schlingen auf der Nadel. Nun den Faden ein weiteres Mal holen und die beiden restlichen Schlingen zusammen abmaschen.

