Geldbeutelchen aus Getränkekarton

Saft- und Milchtüten gehören in den Müll? Mitnichten! Kreativ-Bloggerin Franziska Lange hat eine geniale Idee, wie Bargeld stylisch eingetütet werden kann!

Material

Leere Getränkekartons, Milch- oder Safttüten

Papierschere

Geodreieck oder Lineal

Bleistift

Optional: Stempelkissen, Stempel oder kleine Bügelperlenplatte

So geht's

1. Getränkekarton flachdrücken. Boden und Deckel abschneiden. Optional: Oberste Lage (die bedruckte Folie) abziehen, sodass der Karton zum Vorschein kommt.

2. Boden gerade abschneiden.

3. Vorderseite des Kartons (das ist die Seite mit dem Ausgießer) nach Belieben bunt gestalten, zum Beispiel mit Stempeln, Stiften oder Wasserfarbe.

4. Mithilfe des Geodreiecks Falzlinien parallel zur langen Geraden einzeichnen, auf der Kartonrückseite wiederholen.

5. Karton entlang der Falzlinien falten, sodass vom Karton-Boden aus ein „M“ zu erkennen ist.

6. Vom Boden aus 6,5 cm messen und eine Markierung in dieser Höhe anzeichnen. Die Seitenteile des Kartons entlang der Falzlinie bis hin zur Markierung einschneiden. Anschließend die Ecken an der Vorderseite abrunden und an der Rückseite die Ecken schräg abschneiden.

7. Karton so vor sich legen, dass die Vorderseite mit dem Ausgießer oben liegt. Karton falten, sodass die Oberkante (die über dem Ausgießer) an die eingezeichnete Markierung trifft.

8. Die Seite mit den abgeschrägten Ecken in die Innenseite des Kartons schieben, sodass im Inneren zwei Fächer entstehen.

9. Jetzt die Lasche mit den abgerundeten Ecken als Verschlusslasche falten und mit Druck über den Ausgießer streichen. Dabei drückt sich die Rundung in die silberne Beschichtung und lässt einen Abdruck entstehen.

10. Den Kreis entlang des Abdrucks ausschneiden. Soll die kleine Geldbörse auch als Brustbeutel dienen, jetzt noch zwei Löcher in die Klappe stanzen und eine Kordel einziehen.

11. Zum Schließen des Geldbeutels die Lasche über den Ausgießer legen und den ursprünglichen Deckel aufsetzen.

Schritt für Schritt zum Geldbeutel aus Getränkekarton

