Hinweis: Die entstehenden Maschen ziehen sich in die Richtung, in die der Lampenschirm enger wird. Daher sollte immer an der engen Seite des Lampenschirms angefangen werden. Bei Runden Lampenschirmen (oder bei denen in denen die Lampenschirme an zwei Seiten enger werden) sollte man in zwei Etappen arbeiten: erst die eine enge Stelle bis zur Mitte, den Faden abschneiden und einarbeiten und dann von der anderen Seite den Vorgang wiederholen.