Gehäkelter Winterhut in 2 Varianten

Stylisch, flauschig warm und fix gehäkelt, das ist die Wintervariante des beliebten Hutklassikers von Häkeldesignerin Tanja Steinbach.

Größe

Für Kopfumfang 54-56cm

Material

Je nach Modell wird 100 g (Variante 1) bzw. 100-150 g (Variante 2) eines dickeren, flauschigen Garns (48 % Baumwolle, 33 % Schurwolle, 19% Alpaka Lauflänge: ca. 70 m / 50 g) in Wunschfarbe benötigt

Die Originalmodelle wurden aus „Ecopuno Chunky“, Farbe 117, 118 und 120 von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ können Sie beispielsweise auch „The Double Trouble Yarn“ von We Are Knitters oder „Wool Addicts Glory“ von Lang Yarns verwenden. Diese Garne haben eine ähnliche Garnstärke, jedoch eine andere Materialzusammensetzung. Bitte beachten Sie, dass sich bei anderen Lauflängen der Garnverbrauch und die Maschenprobe verändern kann und passen diese dann ggf. an.

Häkelnadel 5,5-6 mm

Schere, Maßband, Vernähnadel

Evtl. 7 Maschenmarkierer zum Öffnen

Maschenprobe:

Mit Häkelnadel 5,5-6 mm entsprechen etwa 13 feste Maschen und 13 Runden = 10 x 10 cm.

Benötigte Grundanleitungen

1. Feste Maschen

2. Relief-feste Masche von hinten (Nur für Variante 1)

in Runden "Relief-feste Maschen von hinten" häkeln, dabei für jede Masche die Häkelnadel von hinten um den Maschenhals zwischen 2 Maschen der Vorrunde führen und eine feste Masche wie gewohnt häkeln.

Hinweis: Der obere Teil der Masche der Vorrunde „kippt“ dadurch dekorativ nach vorne.

3. Maschen verdoppeln

4. Tiefgestochene feste Maschen (Nur für Variante 2)

In Runden, jede Runde mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen und mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche schließen.

Die Masche wie eine feste Masche arbeiten, jedoch in eine andere Einstichstelle! Es wird nicht in die entsprechende Masche der Vorrunde eingestochen, sondern eine Runde tiefer!

5. Maschen verdreifachen (Nur für Variante 2)

3 Maschen mustergemäß in die gleiche Einstichstelle häkeln.

6. Krebsmasche

So geht's

Variante 1 mit festen Maschen

Felix Brunnbauer

Es wird oben, in der Hutmitte begonnen. Dafür mit einem kleinen Luftmaschen-Ring beginnen (= 3 Luftmaschen häkeln, mit einer Kettmasche zum Ring schließen, für die erste Runde 1 Luftmasche häkeln, dann 10 feste Maschen in den Ring häkeln, mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche zur Runde schließen). Alternativ kann auch mit einem Magic Ring begonnen werden.

Magic-Ring

Den Faden vom Knäuel kommend über die linke Hand führen, um den Zeigefinger für die Fadenspannung wickeln, dann das Ende gegen den Uhrzeigersinn um den Daumen wickeln, das Fadenende zwischen Mittel- und Ringfinger festhalten, Daumen und Zeigefinger etwas spreizen und den Faden spannen. Mit der Häkelnadel am linken Daumen entlang von oben nach unten in die Fadenschlinge am Daumen einstechen und den gespannten Faden vom Zeigefinger mit der Nadelspitze durchholen, es entsteht eine kleine Schlinge. Faden erneut holen und so die Schlinge mit einer Luftmasche sichern. Den Daumen aus der Schlinge ziehen und die Schlinge festhalten, dann 10 feste Maschen in den Fadenring häkeln, dabei auch das Fadenende mit umhäkeln bis die gewünschte Maschenzahl erreicht ist, dann am Fadenende ziehen und die Fadenringöffnung zusammenziehen. Die Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche schließen.

Nun in Runden mit festen Maschen weiter arbeiten, jede Runde mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen, (diese Masche wird nicht mitgezählt) dann 1 feste Masche in die erste feste Masche der Runde häkeln, d.h. in die gleiche Masche einstechen, in die auch die Kettmasche zum Schließen der Vorrunde gehäkelt wurde. Jede Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche schließen

2. Runde: Jede Masche verdoppeln = 20 Maschen

3., 5., 7. und 9. Runde (ungerade Rundenzahl) ohne Zunahmen häkeln.

4. Runde: 10x jede 2. Masche verdoppeln = 30 Maschen

6. Runde: 10x jede 3. Masche verdoppeln = 40 Maschen

8. Runde: 10x jede 4. Masche verdoppeln = 50 Maschen

10. Runde: 10x jede 5. Masche verdoppeln = 60 Maschen

11. Runde: 10x jede 6. Masche verdoppeln = 70 Maschen

Zur Kontrolle: der Kreisdurchmesser beträgt nun etwa 17-18 cm

Nun 10 Runden ohne Zunahmen mit festen Maschen wie gewohnt häkeln. Danach eine Runde Relief-feste Maschen von hinten häkeln. Anschließend noch 6 Runden für die Hutkrempe mit festen Maschen häkeln, dabei wie folgt zunehmen:

1. Runde für die Hutkrempe: 7x jede 10. Masche verdoppeln = 77 Maschen

Tipp: Jede 10. Masche mit einem Maschenmarkierer kennzeichnen

2. Runde ohne Zunahmen häkeln

3. Runde für die Hutkrempe: 7x jede 11. Masche verdoppeln = 84 Maschen

4. Runde ohne Zunahmen häkeln.

5. Runde für die Hutkrempe: 7x jede 12. Masche verdoppeln = 91 Maschen

Die 6. Runde wie gewohnt ohne Zunahmen häkeln

Anschließend noch als Randbetonung / Verstärkung eine lockere Runde Kettmaschen häkeln. Faden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und alle Fäden vernähen. Hut anfeuchten in Form ziehen und trocknen lassen.

Variante 2 im Strukturmuster

Felix Brunnbauer

Es wird oben, in der Hutmitte begonnen. Dafür mit einem kleinen Luftmaschen-Ring beginnen (= 3 Luftmaschen häkeln, mit einer Kettmasche zum Ring schließen, für die erste Runde 1 Luftmasche häkeln, dann 6 feste Maschen in den Ring häkeln, mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche zur Runde schließen). Alternativ kann auch mit einem Magic Ring (siehe Variante 1) begonnen werden.

In Runden mit festen Maschen weiter arbeiten, jede Runde mit einer Anfangs-Luftmasche beginnen, (diese Masche wird nicht mitgezählt) dann 1 feste Masche in die erste feste Masche der Runde häkeln, d.h. in die gleiche Masche einstechen, in die auch die Kettmasche zum Schließen der Vorrunde gehäkelt wurde. Jede Runde mit einer Kettmasche in die 1. feste Masche schließen.

2. Runde: Jede Masche verdoppeln = 12 Maschen

3. Runde: Jede Masche verdoppeln = 24 Maschen

4. Runde: ohne Zunahmen häkeln.

Ab Runde 5 immer mit tiefgestochenen festen Maschen im Wechsel mit festen Maschen weiter häkeln:

5. Runde: * 1 feste Masche in die Masche der Vorrunde, 1 tiefgestochene feste Masche, dafür unter die feste Masche der Vorrunde einstechen, ab * stets wiederholen, dabei jede 6. Masche verdreifachen, d.h. 1 tiefgestochene feste Masche, 1 feste Masche und 1 tiefgestochene feste Masche in dieselbe Einstichstelle arbeiten = 32 Maschen

6. Runde: ohne Zunahmen häkeln, dabei das Muster versetzen, d.h. auf eine tiefgestochene feste Masche eine feste Masche häkeln und um die feste Masche der Vorrunde eine tiefgestochene.

7. Runde: wie 5. Runde, dabei jede 8. Masche verdreifachen = 40 Maschen

8. Runde wie 6. Runde

9. Runde: wie 5. Runde, dabei jede 10. Masche verdreifachen, dabei jedoch die Zunahmen versetzen, d.h. die erste Verdreifachung schon in die 4. Masche arbeiten, danach 3 x jede 10. Masche verdreifachen, = 48 Maschen

10. Runde wie 6. Runde

11. Runde: wie 5. Runde, dabei jede 12. Masche verdreifachen = 56 Maschen

12.-24. Runde wie 6. Runde häkeln, dabei in jeder Runde das Muster entsprechend versetzen

25. Runde: wie 5. Runde, dabei jede 8. Masche verdreifachen = 70 Maschen

26.– 27. Runde wie 6. Runde häkeln, dabei in jeder Runde das Muster entsprechend versetzen

28. Runde: wie 5. Runde, dabei verteilt 3x 1 Masche verdreifachen, d.h. die erste Verdreifachung die erste Verdreifachung nach der 4. Masche arbeiten, die anderen beiden im Abstand von je 23 Maschen, = 76 Maschen

29. – 30. Runde wie 6. Runde häkeln, dabei in jeder Runde das Muster entsprechend versetzen.

Als Abschluss noch eine Runde Krebsmaschen häkeln. Faden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und alle Fäden vernähen. Hut anfeuchten in Form ziehen und trocknen lassen.

