Den oberen Rand der Tasche wie folgt behäkeln: 1. Runde: in jedes Stäbchen eine feste Masche, an den beiden Ecken jeweils 1 Masche mit 3 Luftmaschenüberspringen. In diese Lücke wird später der Karabiner eingehängt. 2. Runde: ebenfalls feste Maschen, in die Luftmaschen- Bögen der Ecke je 2 feste Maschen häkeln. An der oberen Kante abhängig von der Reißverschluß-Länge mittig die Öffnung festlegen und links und rechts davon die Tasche zusammen nähen. Falls mit einem Magnetverschluß gearbeitet wird rechts und links jeweils etwa 6-7 cm schließen. Dabei an den Ecken jeweils etwa 1 cm freilassen um den Karabiner einzuhaken. Sofern ein Reißverschluß eingesetzt wird, diesen nun einnähen. Alternativ den Magnetverschluß später in den Taschenbeutel, etwa mittig der Öffnung annähen.

Tanja Steinbach