Aus Alt mach Neu. Diesmal allerdings etwas anders. Martina Lammel zeigt, wie Sie Gartenzwerge aus Beton gießen können.

Material

1 Gartenzwerg

Sand

Backform oder Blech

Kunststoff-Schale

Kreativ-Beton

Wasser

Farben

Pinsel

Rührstab

So geht’s:

1. Den Sand in das Backblech füllen und mit Wasser gut durchfeuchten. Den Zwerg mit dem Gesicht voraus in den nassen Sand stecken. Ringsherum den Sand etwas festdrücken und den Zwerg wieder herausziehen. Zerfällt die Form, ist der Sand zu trocken.

Tipp: Form und Größe können verändert werden, indem man die Mütze oder die Füße separat etwas versetzt in den Sand drückt und mit einem Löffel oder Pinsel die Abdrücke ausmodelliert.

2. Dann den Beton gießfähig mit Wasser anmischen und in die Sandform gießen. Über Nacht aushärten lassen und gut abspülen.

3. Nach dem Trocknen des Betons kann der Zwerg mit etwas Farbe dekoriert oder mit Lack verschönert werden.

Tipp: Für eine freistehende Variante sollte direkt nach dem Ausgießen ein Stab eingelegt werden, der später als Bodenstecker dient.

Eine Idee von Martina Lammel