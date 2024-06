Bei Windbeuteln denkt man an Kaffee und Kuchen. Aber Windbeutel am Meer - da kommt keiner drauf. Oder doch? Ein französischer Konditor hat Windbeutel kreiert, von denen mittlerweile die ganze Atlantikküste schwärmt. Bisher war die Region im Südwesten Frankreichs vor allem für ihre weißen Sandstrände bekannt. Doch nun gibt es eine weitere Dünen-Attraktion: Die Weißen Dünen aus Cap Ferret. Nicht begehbar, sondern essbar! Und sie sind buchstäblich in aller Munde!