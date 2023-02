DIY Frühlingsdeko: Stylischer Türkranz

Der Frühling steht vor der Tür und wir verpassen unserer Wohnung ein pastellfarbiges Upgrade mit diesem wunderschönen Türkranz von Stefanie Renk! Egal ob an der Wand, an der Tür oder auf dem Tisch: Dieser beerenfarbige Türkranz bringt frischen Wind in die Wohnung.

Material Seidenpapier

Styroporkranz (30-40 cm)

Eine Stricknadel

Große Streichhölzer

Kordel oder Geschenk Band So geht's: 1. Aus Seidenpapier Kreise mit einem Durchmesser von circa 10 cm ausschneiden. 2. Mit einer Stricknadel einige Löcher in den Styroporkranz stechen, so lässt sich das Seidenpapier später leichter rein drücken. 3. Mit einem Streichholz die ausgeschnittenen Kreise in die Löcher drücken. 4. Die Kreise aus Seidenpapier um den Styroporkranz rum eindrücken. 5. Die Farben können ganz nach Wunsch gewählt werden. Am schönsten ist es jedoch, wenn der Übergang fließend ist. Tipp: Der Kranz kann als Wand oder als Tischdekoration benutzt werden.